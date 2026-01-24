Izgorjelo skladište kafića u Stobreču, vatrogasci spriječili širenje požara

Vatrogasci su u posljednja 24 sata imali više intervencija na području Splita i Splitsko-dalmatinske županije, izvijestio je Županijski vatrogasni operativni centar.

Najozbiljnija intervencija zabilježena je u noći na petak u Stobreču, gdje je oko 1.22 sata izbio požar skladišnog prostora u cafe-baru. U požaru je izgorjelo skladište s inventarom, no brzom intervencijom spriječeno je širenje vatre na unutrašnjost ugostiteljskog objekta. Požar je ugašen vodom, a na terenu su sudjelovali vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita te DVD-a Žrnovnica, čiji su pripadnici nakon lokalizacije ostali na osiguranju požarišta.

Ranije tijekom dana, oko 14.09 sati, splitski vatrogasci intervenirali su u Zvonimirovoj ulici, gdje su izveli tehničku intervenciju izvlačenja osobe koja je ostala priklještena.

Osim intervencija na području grada Splita, vatrogasci su tijekom dana gasili i požare otpada i smeća na području Primorskog Dolca i Kaštel Novog, intervenirali u prometnoj nesreći u Selcima te gasili požar stana u Makarskoj, gdje je u požaru izgorjela kuhinja stana na drugom katu stambene zgrade.