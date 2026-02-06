Poznati hrvatski političar se operirao: "Izvadili mu pločicu s ključne kosti"

Poznati hrvatski političar i liječnik Darko Milinović na društvenim je mrežama objavio da je u Zagrebu operiran te da mu je jutros izvađena pločica s ključne kosti, koju je nosio nakon ozljede zadobivene prije godinu dana.

Zahvat obavljen u Draškovićevoj

Milinović je naveo da je zahvat obavljen u Draškovićevoj ulici, gdje mu je, kako je napisao, uklonjena pločica s ključne kosti. Prema njegovoj objavi, riječ je o pločici koju je dobio nakon nezgode na motociklu, koja se dogodila prije godinu dana na pisti u Španjolskoj.

U objavi je podsjetio da je pločicu "zaradio" tijekom vožnje motocikla na pisti u Španjolskoj, a sada je, nakon zahvata u Zagrebu, uklonjena.

Milinović je istaknuo i da mu je pločica, kako je naveo, poklonjena. Milinović je poručio da je sve prošlo dobro te da mu je zahvat dio priprema za Grobnik, poznatu hrvatsku automobilističko-motociklističku stazu.

Zahvalio liječnicima i osoblju

U istoj objavi zahvalio je medicinskom timu i osoblju operacijske sale, posebno spomenuvši dr. Čengića, anesteziju, instrumentare, kao i sve u operacijskoj sali, sestre te ostalo osoblje.