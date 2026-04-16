Ivošević poručio Škoriću: “Pitaj Oparu tko je predložio Trg žrtava fašizma”

Rasprava o imenovanju trga ispred zgrade Županije u Splitu dobila je novu političku dimenziju nakon istupa bivšeg splitskog dogradonačelnika Bojana Ivoševića.

On je javno prozvao Petra Škorića zbog protivljenja nazivu “Trg žrtava fašizma”, podsjetivši pritom na ranije stavove unutar HDZ-a. Ivošević tvrdi kako je upravo bivši splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara još 2007. godine predložio da se prostor ispred Županije nazove tim imenom.

Pozivajući se na Oparinu izjavu s obilježavanja Dana antifašističke borbe u Splitu 2017. godine, Ivošević poručuje kako “internet sve pamti” te da prošli stavovi političara prije ili kasnije dolaze na naplatu.

U svojoj objavi dodatno je zaoštrio retoriku, poručivši Škoriću da, ako nije upoznat s ranijim prijedlozima, “pita Oparu”, te je poteze njega i njegovih suradnika nazvao političkim idiotizmom.

Ova izjava dodatno je produbila političke podjele oko prijedloga imenovanja trga, koje je već ranije izazvalo prijepore na splitskoj političkoj sceni.