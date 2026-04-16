Jurjevo na Perunu: Blagoslov polja na svetom brdu iznad Splita – običaj koji spaja vjeru, prirodu i tisućljetnu baštinu

Uoči nadolazećeg blagdana sv. Jure, zaštitnika Poljica, ove subote, 18. travnja, kod kapelice sv. Jure na Perunu (vrh Perunsko) održat će se misno slavlje i tradicionalni blagoslov polja.

Polazak je organiziran u 8:30 sati od crkve Gospe u Siti u Strožancu, a očekuje se dolazak brojnih vjernika, planinara i zaljubljenika u prirodu.

Sveti Juraj i stoljetni običaji Poljica

Blagdan sv. Jure u Poljicima ima posebno mjesto u narodnoj tradiciji. Riječ je o jednom od najstarijih proljetnih običaja kojim se simbolično zaziva plodnost zemlje, zaštita usjeva i blagoslov rada ljudi.

Blagoslov polja na Perunu stoljećima okuplja mještane okolnih sela, a nekada je bio i važan društveni događaj kada su se ljudi nakon zime ponovno susretali, razmjenjivali vijesti i zajednički obilježavali početak nove poljoprivredne sezone.

Perun – sveto brdo iznad Splita

Posebnu dimenziju ovom događaju daje i sam Perun, jedno od najznačajnijih mitskih i povijesnih mjesta Dalmacije. Brdo iznad Žrnovnice i Podstrane ime nosi po staroslavenskom bogu groma Perunu, a brojni arheološki i povijesni tragovi svjedoče o njegovoj važnosti još iz pretkršćanskog razdoblja.

Na tom prostoru isprepliću se stari slavenski običaji i kršćanska tradicija, pa se današnje slavlje sv. Jure često promatra kao nastavak drevnih rituala vezanih uz prirodu, plodnost i cikluse života.

Spoj vjere, prirode i zajedništva

Danas je Jurjevo na Perunu više od vjerskog događaja – riječ je o jedinstvenom iskustvu koje spaja duhovnost, prirodu i kulturnu baštinu. Uspon na Perun, pogled na more i otoke te misa na otvorenom stvaraju poseban ugođaj koji svake godine privlači sve više ljudi.

Organizatori pozivaju sve zainteresirane da se pridruže ovom događaju i dožive tradiciju koja se u ovom kraju njeguje generacijama.