Grad koji je živio od škvera ne zaboravlja: Split s velikim zanimanjem dočekao knjigu o svojoj brodograđevnoj baštini

U Hrvatskom pomorskom muzeju u Splitu održana je promocija knjige “Putovanje kroz povijest hrvatske brodogradnje”, u izdanju zagrebačkog Fakulteta strojarstva i brodogradnje (FSB).

Autori knjige, izv. prof. dr. sc. Neven Hadžić i prof. dr. sc. Rajko Grubišić, predstavili su svoje djelo uz sudjelovanje dr. sc. Borisa Ljubenkova sa splitskog FESB-a i dr. sc. Zorana Kunkere.

Velik interes publike

Velika posjećenost još jednom je pokazala koliko su teme brodogradnje i dalje važne za Split, grad čiji je identitet desetljećima snažno vezan uz ovu industriju.

Nakon predstavljanja razvila se sadržajna rasprava o izazovima i mogućim smjerovima razvoja hrvatske brodogradnje, u kojoj su aktivno sudjelovali i iskusni članovi splitskog Društva inženjera brodogradnje.

Pogled u budućnost kroz obrazovanje

Posebnu pažnju izazvala je najava novog kolegija “Brodograđevna baština”, koji će se od jeseni uvesti na FSB-u. Cilj kolegija je upoznati nove generacije s poviješću domaće brodograđevne industrije, ali i očuvati znanja o tradicijskoj brodogradnji.

Organizatori ističu kako ovakvi projekti povezuju baštinu, struku i obrazovanje te doprinose očuvanju važnog dijela hrvatskog industrijskog identiteta.

Knjiga dostupna i na engleskom

Knjiga “Putovanje kroz povijest hrvatske brodogradnje” dostupna je za kupnju na recepciji Hrvatskog pomorskog muzeja u Splitu, i to na hrvatskom jeziku te u engleskom prijevodu.