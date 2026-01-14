Poznati Hrvat otkrio zašto ne planira imati djecu s partnerom iz Srbije

Poznati hrvatski influencer Marko Vuletić na Instagramu je odgovarao na pitanja pratitelja, a jednog od njih zanimalo je planira li imati djecu sa svojim partnerom Bogoljubom - putem posvojenja ili surogat-majčinstva.

'Ne vjerujem. Mislim da nemamo živaca, ni ja ni on, za reakcije ljudi i ja to ne želim prolaziti s djetetom. Ne želim djetetu koje je već prošlo kroz neku vrstu torture da ga dočeka neko neodgojeno dijete i kaže: 'Di su ti tate, pe*eri?'. Vjerujem da ja tu ne bih imao samokontrolu i iz tog razloga trenutno ne razmišljamo o tome. Lijepo mi je, imam mir i veselje s Bogijem i koliko god bi to bilo lijepo, mislim da nije vrijeme. Granice se, valjda, pomiču uvijek, samo ja nisam spreman pomaknuti tu', napisao je.

A evo što kaže je li sklapanje životnog partnerstva utjecalo na njegov odnos s drugim ljudima.

'Svi naši prijatelji, roditelji i šire društvo znaju i nisu postavili ni jedno pitanje, niti se meni ili njemu narušio ijedan odnos. Svi su nas dočekali sa srećom i objeručke zagrlili jer vide da smo sretni. Mladim ljudima koji se pronalaze želim reći neka znaju da će većina ljudi ostati u vašim životima i da puste ove koji ne razumiju da blebeću do preksutra. Najbitniji ste vi, nitko drugi. Puno fokusa je ovdje na mojim roditeljima jer ste ih dugo gledali. Oni trenutno doslovno ruše cijeli stan i sve preuređuju i zato ih nema. Seka je upravo pored mene i svi smo u nikad boljim odnosima. Ne objavljujem jer oni nisu birali biti javni, ali je sve ok. A i vi ste predivno prihvatili Bogija ili kako ga neki zovu Bogdan, hvala vam', poručio je.

Također, otkrio je što misli o otvorenom braku i bi li ga ikad mogao prakticirati.

'Brak ili veza, kako god. Moram priznati da mi je taj koncept stran i nekako ne razumijem poantu. Ako je samo zbog se*sa da želiš treću osobu, što je loše s osobom s kojom si na prvom mjestu? Je li išta loše ili je samo bitan se*s i ta sloboda? Ako je sloboda toliko bitna, zašto si onda u odnosu s drugom osobom?', smatra Marko.

'Je li emocije koje dijeliš s partnerom ili partnericom ne možeš podijeliti s najboljim prijateljima, pa onda imati se*s s koliko god ljudi želiš? Ne znam, to su sve pitanja koja mi se vrte po glavi. Ja nužno nisam za to, ali kako odrastam, vidim da postoji toliko različitih seksualnih poriva da si ne dopuštam nikakvo gađenje, nego jednostavno prihvaćam da ljudi nemaju iste preference kao ja', zaključio je.

Podsjetimo, njegov partner Bogoljub dolazi iz Kruševca u Srbiji, a u ožujku prošle godine sklopili su životno partnerstvo. Između njih je 12 godina razlike, no Marko kaže da se to u njihovom odnosu gotovo i ne osjeti jer je Bogoljub, kako se našalio, 'gen Z u duši', piše Story.