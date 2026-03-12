Poznati chef optužen za fizičko i psihičko zlostavljanje zaposlenika

René Redzepi, glavni kuhar i suosnivač svjetski poznatog restorana Noma u Kopenhagenu, objavio je da se povlači s čela restorana nakon ozbiljnih optužbi da je fizički zlostavljao članove svog osoblja.

Njegova ostavka uslijedila je nakon što je New York Times objavio opširno izvješće u kojem su iznesene šokantne optužbe za fizičko i psihičko zlostavljanje zaposlenika. Prema tim navodima, Redzepi je navodno udarao zaposlenike u lice, bockao ih kuhinjskim priborom i gurao o zidove, sustavno fizički i psihički zlostavljao.

"Odlučio sam se povući i dopustiti našim izvanrednim vođama da sada vode restoran u njegovo sljedeće poglavlje", napisao je Redzepi u objavi na Instagramu.

Dodao je kako su posljednjih tjedana u javnosti otvoreni važni razgovori o restoranu, ugostiteljskoj industriji i njegovu načinu vođenja u prošlosti, prenosi Dnevnik.

"Radio sam na tome da budem bolji vođa, a Noma je tijekom godina poduzela velike korake kako bi transformirala svoju kulturu. Svjestan sam da te promjene ne mogu ispraviti prošlost. Isprika nije dovoljna, preuzimam odgovornost za vlastite postupke", poručio je.

Redzepi je istaknuo da će tim Nome nastaviti dalje zajedno te da će to biti snažan trenutak da pokažu na čemu su posljednjih godina radili.

Osim toga, najavio je i povlačenje iz upravnog odbora Mada, neprofitne organizacije u prehrambenoj industriji koju je osnovao 2011. godine. U objavi je podijelio i video u kojem se ispričava zaposlenicima te potvrđuje svoj odlazak.

Njegova objava dolazi nakon što su American Express i ugostiteljska tvrtka Blackbird prekinuli suradnju s Nomom uoči planiranog pop-up restorana u Los Angelesu.

Izvješće New York Timesa temelji se na intervjuima s 35 bivših zaposlenika koji su opisali obrazac fizičkog kažnjavanja i dugotrajne psihičke posljedice zbog, kako navode, sustavnog zlostavljanja u kuhinji. Bivši radnici tvrde da su često bili izloženi zastrašivanju, javnom ponižavanju i sramoćenju.

Jedan od njih, kuhar iz Australije po imenu Ben koji je u Nomi radio 2012. godine, rekao je da je kažnjavanje cijelog tima zbog pogreške jedne osobe bila uobičajena praksa.

"Samo bi došao do reda i udario nas u prsa dok je vikao psovke u lice", rekao je. Dodao je da su takvom ponašanju svjedočili i pripravnici koji su u tom trenutku radili druge poslove u restoranu.

Nekoliko bivših zaposlenika tvrdi i da bi Redzepi, kada bi želio disciplinirati osoblje, a u restoranu su bili gosti, čučnuo ispod pultova u otvorenoj kuhinji i bockao kuhare u noge prstima ili kuhinjskim priborom, poput vilice za roštilj.

Jedan bivši kuhar, koji je također tražio anonimnost zbog straha od posljedica, rekao je da ga je Redzepi tijekom rada u Nomi fizički napao više puta nego što može nabrojati. Prisjetio se i incidenta iz 2011. godine kada je, prema njegovim riječima, ostavio mali trag pincete na latici cvijeta dok ju je postavljao na tanjur.

Redzepi je tada, tvrdi, zgrabio naramenice njegove pregače, bacio ga o zid i potom ga dva puta udario u trbuh.

Slična iskustva opisala je i jedna kuharica iz Londona koja je ranije radila u nekoliko restorana s Michelinovim zvjezdicama. Kako bi si mogla priuštiti rad u Nomi 2013. godine, rekla je da je štedjela godinu dana i čak prodala automobil.

Prema njezinim riječima, tempo rada bio je toliko intenzivan da često nije imala vremena ni za obrok te je tijekom prve godine izgubila 18 kilograma.

Jedne večeri, prisjetila se, Redzepi ju je vidio kako koristi telefon tijekom posluživanja, što je bilo strogo zabranjeno. Ona tvrdi da je telefon koristila kako bi smanjila glasnoću glazbe u blagovaonici na zahtjev gosta.

Bez riječi, rekla je, udario ju je u rebra toliko snažno da je pala na metalni pult i porezala kuk na njegov oštri rub.

"Ležala sam na podu, krvarila i plakala, ali nitko ništa nije rekao dok sam odlazila u garderobu", ispričala je. Kada ju je pomoćni kuhar kasnije pronašao, rekao joj je samo da provjeri može li se vratiti na posao. Unatoč ozljedi vratila se na svoje radno mjesto i dovršila smjenu.