Poznata splitska pivnica zablistala u novom ruhu, u Tapu B na Trsteniku kuha se 12 vrsta piva: "Trapula čini gotovo 70 posto prodaje"

Jučer smo posjetili jednu od najpopularnijih splitskih pivnica – Tap B na Trsteniku. Došli smo na čašu dobrog domaćeg craft piva, ali i provjeriti kako izgleda osvježeni interijer ovog mjesta koje već godinama okuplja ljubitelje piva iz Splita i šire.

Posebnost ove pivnice je to što gosti doslovno mogu gledati proces proizvodnje piva kroz staklo. Dok ispijaju čašu omiljenog napitka, imaju priliku vidjeti gdje nastaje pivo koje piju. Uz opuštenu atmosferu, ćakulu i dobro piće, gosti često zaigraju i stolni nogomet, što dodatno pridonosi neformalnom i prijateljskom ambijentu.

O povijesti pivnice, vrstama piva i planovima za budućnost razgovarali smo s Hrvojem Paštarom, suvlasnikom Tapa B.

Od 2018. godine na splitskoj craft sceni

Kako nam kaže Paštar, pivnica posluje već nekoliko godina i postala je prepoznatljivo mjesto za ljubitelje craft piva u gradu.

– Poslujemo od 2018. godine. Krenuli smo s idejom da ljudima ponudimo kvalitetno domaće craft pivo i mjesto gdje se mogu opustiti uz dobru atmosferu. Tijekom godina izgradili smo svoju publiku i danas imamo velik broj stalnih gostiju koji nam se redovito vraćaju – govori.

Dodaje da je upravo zajednica gostiju jedan od razloga zašto je pivnica postala važan dio lokalne scene.

Dvanaest vrsta piva – sve nastalo eksperimentiranjem

U Tapu B danas se proizvodi čak dvanaest vrsta piva, a zanimljivo je da su svi recepti razvijeni unutar same pivovare.

– Proizvodimo ukupno 12 vrsta piva i sva su naša vlastita receptura. Do tih recepata došli smo kroz eksperimentiranje i stalno usavršavanje. To je proces koji traje godinama – pokušavate, prilagođavate i tražite balans okusa dok ne dođete do piva s kojim ste zadovoljni – objašnjava Paštar.

Takav pristup omogućio je pivnici da razvije prepoznatljiv stil i ponudi raznoliku ponudu piva za različite ukuse.

Stalna ponuda i sezonske specijalitete

Od dvanaest vrsta piva koje proizvode, polovica je stalno u ponudi, dok se druga polovica kuha povremeno.

– Od tih 12 vrsta šest je stalnih piva koja gosti uvijek mogu pronaći u ponudi, dok je šest sezonskih. Ta sezonska piva kuhamo povremeno, ovisno o idejama, prigodama i inspiraciji – kaže Paštar.

Jedan od zanimljivijih projekata bio je i poseban stout.

– Imamo i specijalno pivo Mrka, chocolate stout koji je odležavao u barrique bačvi Dingača. To pivo smo radili posebno za Bradatu aukciju i bilo je jako zanimljivo iskustvo raditi takav stil piva – dodaje.

Pivo koje nosi većinu prodajeIako imaju široku ponudu, jedno pivo ipak se izdvojilo kao apsolutni favorit među gostima.

– Najpopularnije pivo nam je Trapula American Pale Ale. To pivo čini gotovo 70 posto naše ukupne prodaje, što dovoljno govori koliko je traženo među gostima – kaže Paštar.

Riječ je o pivu koje je postalo svojevrsni zaštitni znak pivnice.

Nakon osam godina – osvježen interijer

Posjetitelji koji su nedavno došli u Tap B mogli su primijetiti i promjene u prostoru.

– Nakon osam godina odlučili smo malo osvježiti interijer. Promijenili smo separee, stolice i obnovili stolove. Nismo radili velike zahvate, ali smo htjeli da prostor dobije svježiji izgled – govori Paštar.

Dodaje da posao oko uređenja još nije potpuno završen.

– Plan je do ljeta još malo dotjerati prostor i dodatno ga uljepšati.

Radno vrijeme gotovo cijeli dan

Pivnica je otvorena gotovo cijeli dan, što gostima omogućuje dolazak u različitim dijelovima dana.

– Radimo svaki dan od osam ujutro do ponoći. Vikendom smo otvoreni sat vremena dulje, do jedan ujutro. Nedjeljom ne radimo jutarnju smjenu, nego otvaramo u 17 sati – objašnjava Paštar.

Takav raspored omogućuje da pivnicu posjećuju i gosti koji žele popiti pivo nakon posla, ali i oni koji navečer dolaze na druženje.

Većina gostiju su domaći

Iako je Split turistički grad, u Tapu B većinu gostiju ipak čine domaći ljudi.

– Rekao bih da su oko 80 posto naših gostiju domaći. Stranaca ima više tijekom turističke sezone, ali tijekom godine ipak prevladavaju lokalni gosti – kaže Paštar.

To, dodaje, govori da je pivnica postala mjesto gdje se Splićani rado vraćaju na pivo i druženje.