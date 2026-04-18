Poznata politička lica u novom vodstvu splitskog SDP-a! Glumac preuzeo stranku

Na konvenciji SDP-a Split dana 18. travnja 2026. godine izabrano je novo vodstvo.

Za predsjednika je izabran Sandro Glumac, potpredsjednici su Slavica Bartulović Barač i Goran Šarotić. Članovi predsjedništva su Maja Krčum, Marin Jurjević, Aida Batarelo, Branko Grčić, Joško Markić i Jelena Pavliša. Članovi Gradskog odbora su Daniel Kukoč, Karlo Pilko, Mira Vuković, Karmen Višić, Venko Čurlin, Ivica Kekez, Tini Miljak, Stevo Stojanac, Zdravko Mulić, Darko Parić, Josip Letica, Radoslav Đorđević, Zoran Fistonić, Edisa Ercegović, Boro Pejdo, Goran Sučić, Diana Tomić, Iva Tukić, Boris Čurković, Igor Čurković, Ante Projić, Ljubomir Hrboka, Dino Vegar i Maša Udovičić. Članovi Županijskog odbora su Joško Markić, Maja Krčum i Đani Krstičević.

Nakon objave rezultata, novoizabrani predsjednik Sandro Glumac održao je prigodni govor:

Poštovane članice i članovi Socijaldemokratske partije Split, uvaženi povjereniče, dragi prijatelji i gosti,

Hvala Vam na povjerenju koje ste mi dali. Dolazim pred Vas kao liječnik, ali danas govorim kao građanin koji više ne želi šutjeti dok gleda kako se ovaj grad vodi. U medicini nas uče da prvo postavimo točnu dijagnozu. A dijagnoza za Split i Hrvatsku nije dobra, jer gledamo kako se ovaj grad vodi bez jasnog smjera, bez odgovornosti i bez stvarne brige za ljude. Imamo vlast koja godinama obećava stabilnost, a u stvarnosti imamo pad kvalitete života. Dok se vlast bavi sobom, ljudi se bore s cijenama, stanovanjem i preživljavanjem. Naš grad bi trebao biti ponos Dalmacije, a danas je primjer loših odluka i propuštenih prilika. Ljudi gube povjerenje u vlast jer ne mogu živjeti od svog rada, svojih plaća i svojih mirovina. Mladi ne mogu riješiti stambeno pitanje pa žive s roditeljima ili odlaze u inozemstvo. Zdravstveni sustav je preopterećen dugim listama čekanja, a ogroman novac se prelijeva iz javnog u privatno zdravstvo. Naš grad se razvija bez jasne vizije s nizom neriješenih problema u svim segmentima života, npr. promet i starački domovi. Dok su drugi gradovi već odavno u dobroj mjeri riješili svoje probleme, mi se u njima gušimo i slušamo obećanja kako će to riješiti za 10 godina. Oslanjamo se isključivo na turizam koji ne može sam bez drugih djelatnosti donijeti stabilnost, sigurnost i održivi razvoj grada. Sve je to rezultat loše politike i to moramo jasno reći.

Splitski socijaldemokrati neće biti tu da klimaju glavom i čekaju bolja vremena. Ovdje smo se okupili da mijenjamo stvari i zato kažemo da je dosta politike bez odgovornosti koja zanemaruje potrebe grada i ljude koji žive od svog rada i mirovine. Ne ulazim u politiku da bi bio dio problema, već da bi bio dio rješenja. Znam da neće biti lako, da će biti otpora i napada, ali ovi ljudi neće stati, jer iza nas stoji veliki dio građana koji vole ovaj grad i njegovu tradiciju. Zato danas pozivam sve članice i članove SDP-a Split da vratimo energiju i vjeru u ono što radimo. Da pokažemo da politika može biti poštena. Da može biti odgovorna i da može biti u službi građana. Vrijeme je da prestanemo biti promatrači. Vrijeme je da preuzemo odgovornost.