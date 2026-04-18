Splitski liječnik i djelatnik KBC-a jedini kandidat za čelo splitskog SDP-a!

Na unutarstranačkoj konvenciji SDP-a u Splitu bira se novo vodstvo gradske organizacije, a prema dostupnim informacijama – za predsjedničku funkciju kandidirao se samo jedan kandidat, Sandro Glumac.

Time je već sada jasno da će Glumac preuzeti čelno mjesto splitskog SDP-a, u procesu koji dolazi nakon razdoblja loših izbornih rezultata i unutarstranačkih previranja.

Na konvenciji se raspravlja i o stanju u stranci te potrebi njezina restrukturiranja i jačanja, a Glumac je istaknuo kako mu je cilj konsolidirati organizaciju i vratiti SDP-u snažniju ulogu na političkoj sceni Splita.

Tko je Sandro Glumac?

Sandro Glumac je hrvatski liječnik i anesteziolog iz Splita, koji je postao poznat i u javnosti kao politički aktivan član SDP-a.

Prema dostupnim informacijama, zaposlen je u KBC-u Split, gdje radi u području anesteziologije i intenzivne medicine, a ujedno je i znanstveno-nastavno aktivan u akademskoj zajednici