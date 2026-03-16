POZNATA LICA Šuta imenovao članove braniteljskog povjerenstva: Među njima su Turudić i Buzdovačić, ali i HDZ-ovac kojeg je žestoko prozvao Ivošević. Evo imena...

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta donio je rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje kvalitete i vrijednosti programa i projekata udruga iz Domovinskog rata, prijavljenih na natječaje i javne pozive za sufinanciranje u 2026. godini.

Riječ je o povjerenstvu koje će odlučivati o prijavljenim programima u sklopu glavnog programa Podizanje kvalitete života hrvatskih branitelja i obitelji, odnosno programa Skrb o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji. U povjerenstvo su imenovani Zoran Buzdovačić, Jelena Eranović, Dean Grubišić, Dragan Grabovac, Mirko Ramljak, Srđan Bezina i Ivan Turudić.

Ocjenjivat će projekte iz tri važna područja

Zadaća Povjerenstva bit će ocjena kvalitete i vrijednosti programa i projekata braniteljskih udruga pristiglih na gradske natječaje i javne pozive.

To se odnosi na tri ključna područja: skrb o hrvatskim ratnim vojnim invalidima, roditeljima, udovicama i djeci smrtno stradalih branitelja, zaštitu digniteta Domovinskog rata te obilježavanje važnih događaja i mjesta iz ratnog razdoblja, kao i projekte socijalne i zdravstvene zaštite te unaprjeđenja zdravlja i kvalitete života hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji.

Među članovima i prepoznatljiva imena iz braniteljske zajednice

Među imenovanima su i neka poznatija imena iz braniteljske i javne scene u Splitu. Uz Jelenu Eranović, predsjednicu Udruge udovica hrvatskih branitelja Grada Splita, tu su i još neka poznata imena iz splitske političke i braniteljske scene.

Zoran Buzdovačić bivši je pripadnik 4. gardijske brigade i dugogodišnje poznato ime među splitskim braniteljima. Obnašao je dužnost predsjednika splitske HVIDRA-e, a bio je aktivan i u Hrvatskom časničkom zboru Grada Splita. U javnosti je prepoznat kao jedan od istaknutijih predstavnika braniteljskih udruga u Splitu.

Ivan Turudić predsjednik je Hrvatskoga društva logoraša srpskih koncentracijskih logora. U javnom prostoru poznat je po istupima o položaju hrvatskih logoraša, procesuiranju ratnih zločina i odnosu institucija prema stradalnicima iz Domovinskog rata.

Mirko Ramljak hrvatski je branitelj, predsjednik Odbora za branitelje HDZ-a Split i poznato ime iz splitskog političko-braniteljskog kruga. U više je navrata javno istupao o zaštiti digniteta Domovinskog rata, braniteljskih simbola i obilježavanja Oluje, a u javnom prostoru profilirao se kao jedan od glasnijih predstavnika tvrđe domoljubne i braniteljske linije u Splitu. Ranije se u javnosti spominjao i u kontekstu optužbi o političkom utjecaju i pogodovanju pri dodjeli sajamskih štandova na Rivi. U tom su kontekstu iznesene i tvrdnje bivšeg dogradonačenika Splita Bojana Ivoševića koji ga je prozivao zbog navodnog pritiska i pogodovanja pri dodjeli štandova, uz tvrdnje o odstupanju od ranije prakse javnih poziva i mogućoj zaradi kroz podnajam.

Osim toga, poznat je i po javnim istupima vezanima uz Marka Perkovića Thompsona, čije je nastupe otvoreno branio. U jednoj od takvih izjava poručio je da će se u Splitu pjevati "Bojna Čavoglave", a Thompsonov nastup prikazivao je kao izraz domoljublja, zajedništva i vrijednosti proizašlih iz Domovinskog rata.

Grad nastavlja financirati braniteljske programe

Osnivanjem ovog povjerenstva Grad Split i u 2026. godini nastavlja pratiti i financijski podupirati projekte braniteljskih udruga, osobito one usmjerene na skrb, zdravlje, socijalnu zaštitu i očuvanje digniteta Domovinskog rata.

Sada je, naime, poznato i koje će osobe stajati iza tih odluka, a kojima gradonačelnik Tomislav Šuta bezuvjetno vjeruje.