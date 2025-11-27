Poznata influencerica nestala bez traga: Trag vodi u Sloveniju

Stefanie P. (32), influencerica iz Graza koja ima više od 44.000 pratitelja na Instagramu, nestala je u nedjelju ujutro. Nakon što se žena oko 7 sati ujutro taksijem vratila s božićne zabave, prijateljici je poslala poruku da je sigurno stigla kući. Trebala je poslijepodne imati fotografiranje u centru Graza, ali na njemu se nije pojavila. Te večeri nestanak je prijavljen policiji.

Međutim, uskoro je došlo do dramatičnog razvoja situacije i sumnje na zločin.

Nakon prijave nestanka istraga je uskoro dovela do sumnje da bi 31-godišnji bivši partner, s kojim je godinama u povremenim vezama, mogao biti povezan s njezinim nestankom. No, osumnjičenik je uhićen u ponedjeljak navečer u štajersko-slovenskom pograničnom području, piše Kronen Zeitung, zbog čega je nedostupan austrijskim vlastima, prenosi Dnevnik.hr.

Muškarac je uhićen nakon što je na parkiralištu kasina u blizini austrijske granice zapalio svoj crveni Golf i trenutačno se nalazi u zatvoru u Sloveniji. Podnesen je zahtjev za izručenje Austriji, a o tome će odlučiti sudac u Sloveniji.

Zatim je uslijedilo novo dramatično otkriće. Nakon pretrage doma 31-godišnjaka u Sloveniji policija je uhitila još dvojicu muškaraca, potvrdio je Arnulf Rumpold, glasnogovornik ureda javnog tužitelja u Grazu. Sumnja se da su umiješani u nestanak mlade žene. Najvjerojatnije se radi o bratu i očuhu Stefanienina bivšeg dečka.

U međuvremenu policijske jedinice iz Slovenije i Austrije pretražile su regiju gdje je mobitel mlade žene posljednji put bio prijavljen na repetitor, izvijestili su slovenski mediji.

Susjed 32-godišnje žene potvrdio je da je vidio osumnjičenog dečka u stubištu njezine stambene zgrade u ulici Hochsteingasse u Grazu u vrijeme njezina nestanka. Moguće je da ju je tamo čekao.

Unatoč svemu, malo je informacija o sudbini influencerice. Policija i dalje ne zna gdje se nalazi, nastavlja se intenzivna istraga.