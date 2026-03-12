Poznata hrvatska pjevačica u Splitu tri puta zaredom naručila taksi – svaki put su joj vozači samo prošli pokraj nje. Onda se dogodilo nešto jako lijepo

Nedavna situacija u Splitu ponovno je otvorila pitanje stanja na taxi tržištu i načina na koji funkcioniraju vožnje preko digitalnih platformi. Jedna poznata hrvatska pjevačica, koja je tih dana boravila u gradu, doživjela je neugodnost koja je, prema riječima vozača, postala gotovo svakodnevna pojava.

Sve se dogodilo u večernjim satima u centru grada, nedaleko od crkve sv. Frane. Pjevačica je preko aplikacije naručila taksi jer je trebala što prije stići u drugi dio Splita. Nakon narudžbe stigla joj je obavijest da vozač dolazi za manje od minute.

Kada je vozilo s registracijskim oznakama koje su se poklapale s onima u aplikaciji stiglo do mjesta gdje je čekala, dogodilo se nešto neočekivano – vozač je jednostavno prošao pokraj nje i nastavio dalje.

Pjevačica i Splićanka koja je bila s njom isprva su pomislile da ih vozač možda nije primijetio. Ipak, ubrzo su shvatile da je riječ o nečemu drugome.

Drugi i treći pokušaj završili jednako

Nakon prvog neuspjelog pokušaja odlučile su ponovno naručiti taksi, ovaj put preko drugog mobitela i druge aplikacije. No situacija se ponovila – drugi vozač također je došao do mjesta preuzimanja, ali je samo produžio dalje.

Kada je postalo jasno da će i taj vozač otići, Splićanka koja je bila u pratnji pjevačice potrčala je za automobilom, ali bez uspjeha.

Ni treći pokušaj nije bio ništa uspješniji. Treći vozač također je prihvatio vožnju, stigao do mjesta preuzimanja i zatim – otišao.

U tom trenutku već je bilo jasno da nešto ozbiljno ne funkcionira kako bi trebalo. Pjevačici se, pritom, izrazito žurilo jer je trebala stići u drugi dio grada, pa je cijela situacija postala još neugodnija zbog kašnjenja.

Iz četvrtog pokušaja napokon je stigao vozač koji je prihvatio i realizirao vožnju.

Zašto vozači prihvate pa ipak ne odvezu putnika?

O tome zašto vozači ponekad prihvate vožnju pa je na kraju ne realiziraju raspitali smo se među taksistima u Splitu. Kako neslužbeno objašnjavaju, dio vozača na taj način pokušava izraziti nezadovoljstvo cijenama vožnji za koje tvrde da su često nerealno niske.

Jedan od vozača koji je želio ostati anoniman tvrdi da su platforme stvorile model u kojem vozači teško mogu opstati.

– Glavni i najveći krivac je ministarstvo koje je dopustilo ovakav nered. Danas u Hrvatskoj imate više od 30 tisuća vozača bez prave kontrole. Ljudi u jednom danu mogu postati vozači - tvrdi naš sugovornik.

Upravo zbog toga, tvrde vozači, pojedini prihvaćaju vožnje kako ne bi bili kažnjeni od strane platforme, ali ih na kraju ne realiziraju.

– Ako vožnju odmah odbijemo, platforma nas može sankcionirati ili čak isključiti iz sustava. Zato je neki prihvate pa je ipak otkažu – tvrdi jedan od vozača.

Sindikat vozača: “Tržište bez regulacije postaje džungla”

Situaciju je za Dalmaciju Danas komentirao i Splićanin Z. Zen, predsjednik Sindikata vozača platformi Hrvatske.

– Tržišni model bez regulacije, prepušten aplikacijama, dovodi do toga da se sustav temelji na surovom preživljavanju i potpunom nepoštivanju pravila. Takav model tržišnog divljaštva neminovno se prelijeva i na korisnike, koji upravo onda kada im je najpotrebnije osjete kako taj sustav zapravo funkcionira – kaže Zen.

Dodaje da su u takvom sustavu vozači često dovedeni na rub egzistencije.

– U tržištu bez jasne regulative i s elementima bezakonja dolazi upravo do ovakvih situacija. Vozači su osuđeni na puko preživljavanje, a posljedice toga na kraju osjećaju svi sudionici u sustavu – kaže.

Prema njegovim riječima, ključnu odgovornost za uređenje tržišta ima država.

– Za postupke koji proizlaze iz ovakvog divljeg modela tržišta prava adresa je država. Država je ta koja mora štititi svoje građane zakonima i regulativom i ne dopustiti da tržište postane džungla – smatra Zen.

Na kraju dodaje i slikovitu usporedbu:

– A kad tržište postane džungla, onda se svi čude kada se ljudi počnu ponašati kao u džungli. Pa dobro, što smo točno očekivali?

Priča ipak dobila i lijep epilog

Priča o neugodnoj situaciji brzo se proširila među splitskim taksistima. Kada se pjevačica kasnije trebala vratiti u svoj hotel, nekoliko vozača javilo se s ponudom da je prevezu.

Jedan od njih ponudio je čak i besplatnu vožnju. Pjevačica, međutim, nije željela prihvatiti prijevoz bez plaćanja, no vozač je inzistirao.

Kazao joj je da je došao upravo zbog nje i da mu je želja pomoći nakon svega što se dogodilo.

Tako je u istom danu pjevačica u Splitu iskusila i neugodnu i lijepu stranu taksi usluge – onu u kojoj sustav ponekad ne funkcionira, ali i onu u kojoj pojedinci reagiraju srcem i pokažu ljudskost kada je to najpotrebnije.

Autor ovog teksta zahvaljuje vozačima koji su se stavili na raspolaganje – ne zbog toga što su ponudili besplatnu vožnju, nego zato što su reagirali kada se netko našao u neugodnoj situaciji.