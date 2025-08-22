Close Menu

Poznata braća izlaze na slobodu?

Erik i Lyle Menendez ubili su sačmaricama roditelje 20. kolovoza 1989. godine

Erik Menendez ostaje iza rešetaka, odlučio je to kalifornijski odbor za uvjetni otpust. Mlađi od najozloglašenije američke braće ubojica dobio je loše vijesti nakon što je u svibnju ove godine sud njihove doživotne kazne pretvorio u kazne od 50 godina do doživotne, što je omogućilo prijevremeno puštanje na slobodu.

Stariji brat Lyle pred odbor za uvjetni otpust izlazi u petak, dok Erik novu šansu ima u ponovno tek za tri godine, prenosi Dnevnik.

Priča braće Menendez koji su 1989. godine sačmaricama ubili svoje roditelje, inspirirala je dokumentarne filmove i vrlo uspješnu televizijsku seriju, zbog koje su se pridobili brojne sljedbenike, a potaknula se i rasprava o mogućoj izmjeni presude koja bi se prilagodila današnjih zakonima i mogućem drugačijem pogledu na sam zločin.

Rizik za javnost

Komisija je u četvrtak punih 10 saslušavala Erika i njegove rođaka koji se već godinama zalažu za njihovo oslobađanje. No, nisu mu bili nakloni te su zaključili da još uvijek predstavlja nerazuman rizik za javnu sigurnost, a osporavali su mu i prekršaje u zatvoru i prošle kriminalne aktivnosti prije nego što je ubio roditelje.

"Niste bili uzoran zatvorenik i iskreno, to nam je pomalo uznemirujuće", rekao je povjerenik odbora za uvjetni otpust Robert Barton.

Ubojstvo Josea i Kitty Menendez

Erik i Lyle Menendez ubili su sačmaricama roditelje 20. kolovoza 1989. godine.

Najprije su tvrdili da su pronašli roditelje mrtve te da je riječ o provali, no na sudu su priznali ubojstva, a kao razlog su naveli dugogodišnje seksualno, fizičko i psihičko zlostavljanje. Tužiteljstvo je tvrdilo da su ih ubili zbog novca.

