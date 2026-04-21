Poznat sastav Hajduka koji će istrčati na teren protiv Osijeka

Hajduk je slavio u sva tri ovosezonska ogleda s Osijekom, zanimljivo, istim rezultatom - 2:0

Hajduk danas od 18:45 igra protiv Osijeka na Poljudu utakmicu 31. kola SuperSport HNL-a.

Bijeli se uoči ovog susreta nalaze na drugom mjestu prvenstvene tablice, a u posljednjem kolu odigrali su 2:2 na gostovanju kod Slaven Belupa u Koprivnici. 

Osijek kojeg vodi trener Tomislav Radotić drži pretposljednje mjesto prvenstvene tablice. U posljednjem kolu Osječani su s 2:0 poraženi od Varaždina na Opus Areni. 

 

 
 
 
 
 
Trener Gonzalo Garcia u ovoj utakmici sigurno ne može računati na kapetana Livaju koji je u Koprivnici dobio četvrti žuti karton. Također zbog ozljeda neće biti KrovinovićaHodakaSkelina i Dialla

Glavni je sudac utakmice Igor Pajač iz Sv. Ivana Zeline, pomagat će mu Ivan Mihalj iz Velike Gorice i Bruno Geller iz Sv. Ivana Zeline, a četvrti je sudac Filip Dragašević iz Zagreba. VAR je sudac Mario Zebec iz Cestice, a asistent VAR suca Dario Kulušić iz Šibenika. 

HAJDUK: Silić - Sigur, Šarlija, Marešić, Hrgović - Pajaziti, Skoko - Brajković, Pukštas, Rebić - Šego

Klupa: Ivušić, Stipica, Guillamón, Kalik, Raçi, Melnjak, Bamba, Huram, Almena, Durdov

