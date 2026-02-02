Poznat program dočeka. Thompson će pjevati nekoliko pjesama

Nakon sjajnog Europskog prvenstva, brončani rukometaši sletjeli su u Zračnu luku Zagreb jutros oko 3 sata gdje su ih dočekali brojni navijači pjevajući Thompsonove pjesme nakon što je bilo potvrđeno da se doček otkazuje..

No, ipak obrat! Iza 10 sati Vlada je poručila da preuzima potpunu organizaciju dočeka koji će se održati u 18 sati na Trgu bana Josipa Jelačića. Thompsonov menadžment potvrdio je RTL- u da će pjevati Marko Perković Thompson.

Od 16 sati okupljene će zabavljati DJ Ivan Škrinjarić, službeni program počinje u 17 sati, a voditelji će biti Maja Oštro Flis, Ines Goda Forjan i Milan Stjelja. Nastupaju Zaprešić Boysi i Hrvatske Ruže.

Oko 18.30 sati očekuje se dolazak rukometaša koji pojedinačno izlaze na binu. Slijedi zajednički nastup Thompsona i Hrvatskih Ruža sa neslužbenim himnom rukometaša 'Ako ne znaš šta je bilo'. Nakon toga planiran je glazbeni nastup Thompsona koji će izvesti svojih pet pjesama.