POZNAT IZNOS LEKINE OTPREMNINE Ovo će Hajduk koštati više nego kupovina Žapera iz Osijeka

Smjena trenera Ivana Leke i predstavljanje njegovog nasljednika Mislava Karoglana, koji mu je bio i prethodnik, bila je prilika da se novinarima obrati predsjednik Lukša Jakobušić. Hajduk je u velikoj krizi igre i rezultata. Izgubio je četiri od šest zadnjih prvenstvenih utakmica.

Leko je morao otići gotovo dvije godine prije završetka ugovora s Hajdukom. Na staru godinu 2022. potpisao je do ljeta 2025. S obzirom na to da puno ranije nije otišao svojom, nego voljom kluba, jasno je da ima pravo na prilično veliku otpremninu. To je velik i neočekivan financijski izdatak za Hajduk, pa je Jakobušić dobio pitanje o tome kako je to regulirano s odnedavno bivšim trenerom.

Leko ispao skuplji od Žapera

"Dogovorili smo se da ćemo se dogovoriti. Postoje određene stavke u ugovoru. Neće biti problema", odgovorio je tada Hajdukov predsjednik. Kako sada doznajemo, dogovorili su se. Leki će biti isplaćeno 12 mjesečnih plaća za njega i stožer, a to je svota koja, kada se sve zbroji, iznosi malo više od milijun eura, piše Index.

Da bi bilo potpuno jasno o kako se velikom iznosu za Hajduk ovdje radi, usprkos tome što klub ima proračun od 30 milijuna eura, valja istaknuti da je u cijeloj Jakobušićevoj eri samo za jednog igrača plaćena veća odšteta.

Bio je to Filip Krovinović za kojeg je Hajduk isplatio Benfici milijun i pol eura. Prvi sljedeći je Mihael Žaper za kojeg je ljetos plaćeno točno milijun eura, dakle malo manje od odštete koju je Leko dobio.