Požari u Splitu, Trogiru i Imotskoj krajini: Vatrogasci intervenirali na više lokacija

Vatrogasne postrojbe na području Splitsko-dalmatinske županije imale su niz intervencija tijekom posljednja 24 sata, izvijestio je Županijski vatrogasni operativni centar.

Na području Splita, Javna vatrogasna postrojba Grada Splita intervenirala je u subotu u 14:18 sati zbog požara kontejnera u Ulici Sutroičin put. Na intervenciji je sudjelovalo jedno vozilo s tri vatrogasca, a požar je brzo stavljen pod kontrolu.

Najzahtjevnija intervencija zabilježena je u Trogiru, gdje je u petak, 20. prosinca, u 12:45 sati izbio požar na dva spojena objekta u nizu. U gašenju su sudjelovali vatrogasci JVP-a Trogir te dobrovoljna vatrogasna društva Trogir, Okrug i Slatine, s ukupno osam vozila i 32 vatrogasca. Tijekom intervencije lakše je ozlijeđen jedan vatrogasac JVP-a Trogir, koji je zadobio posjekotinu na ruci te je zbrinut od strane djelatnika hitne medicinske pomoći. Požar je lokaliziran oko 16 sati, a tijekom noći organizirano je dežurstvo i sanacija požarišta. Nadzor je nastavljen i tijekom subote te nedjelje.

Intervencija je zabilježena i u Vinjanima Gornjim, gdje je u subotu u 9:12 sati došlo do požara dimnjaka i dijela krovišta. Vatrogasci JVP-a Imotski s jednim vozilom i tri vatrogasca ugasili su požar do 9:40 sati.

Vatrogasne službe apeliraju na građane na povećani oprez, osobito u zimskom razdoblju kada su česti požari dimnjaka i pomoćnih objekata.