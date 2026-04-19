Požari obilježili večer u Splitu: Gorjelo na Kampusu, u Bračkoj i na balkonu zgrade

Tijekom protekla 24 sata vatrogasci na području Splitsko-dalmatinske županije imali su više intervencija, među kojima su dominirali tehnički zahvati te nekoliko požara otvorenog prostora i objekata.

Javna vatrogasna postrojba Grada Splita intervenirala je već u prijepodnevnim satima. U 11:42 sati u Ulici sv. Mihovila na Kamenu uklonjena je odlomljena grana koja je predstavljala opasnost za pješake i vozila. U intervenciji su sudjelovala tri vatrogasca s jednim vozilom.

Samo nekoliko minuta kasnije, u 11:51 sati, vatrogasci su intervenirali u Doverskoj ulici u Splitu, gdje su dvije osobe ostale zaglavljene zbog blokiranih vrata sušione na četvrtom katu stambene zgrade.

U večernjim satima zabilježeno je više požara. U 19:58 sati izbio je požar otvorenog prostora u Bračkoj ulici, dok je u 20:37 sati zabilježen još jedan požar otvorenog prostora na području Vukovarske ulice, kod Kampusa. Nedugo zatim, u 20:38 sati, planula je tenda na balkonu u Hercegovačkoj ulici. Sve požare gasila je Javna vatrogasna postrojba Grada Splita.

Na području županije intervenirali su i članovi dobrovoljnih vatrogasnih društava. U Klisu su u 11:43 sati pripadnici DVD-a Klis uklonili neispravnu plinsku bocu propan-butana iz obiteljske kuće u Ulici Ivana Pavla II. U intervenciji su sudjelovala tri vatrogasca s jednim vozilom.

Srećom, u svim navedenim događajima nije bilo ozlijeđenih osoba, a pravovremene reakcije vatrogasaca spriječile su veće materijalne štete i potencijalno opasne posljedice.