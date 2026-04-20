Požari na splitskom području: Gorjelo od Niskog do Kaštela, angažiran i kanader

Tijekom dana na širem splitskom području zabilježeno je više vatrogasnih intervencija, od manjih požara u urbanim sredinama do većih požara otvorenog prostora.

U samom Splitu, vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe intervenirali su u večernjim satima zbog požara dimnjaka na pečenjari u Grabovoj ulici. Dojava je zaprimljena u 18:31, a na teren je izašlo šest vatrogasaca s jednim vozilom, koji su uspješno sanirali požar.

Najveći požar dana zabilježen je na području mjesta Nisko, gdje je u 10:30 izbio požar trave i niskog raslinja. Vatra je zahvatila 25 hektara površine. U gašenju su sudjelovala dobrovoljna vatrogasna društva iz Zagore, Klisa i Solin. Požar je lokaliziran u 14:30, a potpuno ugašen u 15:50.

U Kaštel Štafiliću, na predjelu Rudine, požar otvorenog prostora izbio je u 12:55. Na intervenciju su odmah upućene snage iz operativnih područja Kaštela i Trogir. Požar je lokaliziran u 14:30, a opožarena površina procijenjena je na pet hektara. U gašenju je sudjelovalo ukupno 31 vatrogasac s 11 vozila iz više dobrovoljnih društava te Javne vatrogasne postrojbe Trogir, uz pomoć jednog kanadera. Požar je u potpunosti ugašen u 15:00 sati.

Kasno navečer, u 20:15, izbio je požar otvorenog prostora na nepristupačnom terenu na području Vojnić – Vudrag. Opožaren je jedan hektar trave i mlade hrastove šume. Požar su u 23:30 ugasili članovi DVD-a iz Trilj, koji su na intervenciji sudjelovali s jednim vozilom i dva vatrogasca.