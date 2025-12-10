Požari na Hvaru, Dugom Ratu i u Splitu: Vatrogasci imali nekoliko intervencija tijekom dana

Županijski vatrogasni operativni centar izvijestio je o nizu manjih intervencija na području Splita i okolice u razdoblju od 9. prosinca u 6 sati do 10. prosinca u 6 sati.

Najprije je u Bihaćkoj ulici u Splitu, u 14:46 sati, izbio požar smeća u atomskom skloništu. Na teren je izašao DVD Split s jednim vozilom i tri vatrogasca te je požar brzo stavljen pod kontrolu.

Istog dana u 19:50 sati na otoku Hvaru izbio je požar na lokalnom odlagalištu otpada. Na intervenciju je upućen DVD Hvar s jednim vozilom i tri vatrogasca.

U ranim jutarnjim satima, u 01:33, vatrogasci DVD-a Dugi Rat intervenirali su zbog požara dimnjaka. Na terenu su bila dva vozila i sedam vatrogasaca, a požar je ugašen bez širenja na ostatak objekta.

Sve intervencije odrađene su brzo i bez prijavljenih ozlijeđenih osoba.