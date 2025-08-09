Požar vozila na autocesti

Na autocesti A1, između čvora Skradin i odmorišta Prokljan u smjeru Zagreba, došlo je do požara na jednom vozilu. Zbog ovog incidenta promet je trenutno u potpunom prekidu između čvorova Skradin i Vodice. Već se stvara kolona od nekoliko kilometara, javljaju nam vozači.

Vozači neka se pripreme na strpljenje i mole se da poštuju privremenu regulaciju prometa te koriste alternativne pravce dok traje intervencija.

Više informacija bit će dostupno čim stanje bude stabilizirano.