Požar u Zmijavcima: JVP Imotski intervenirala s dva vozila i pet vatrogasaca

Prema izvješću Županijskog vatrogasnog operativnog centra za razdoblje od 16. studenoga u 6 sati do 17. studenoga 2025. u 6 sati, zabilježene su dvije intervencije na području Splitsko-dalmatinske županije.

U 17:15 sati pripadnici Javne vatrogasne postrojbe grada Splita sudjelovali su u osiguranju košarkaške utakmice KK Split – KK Zadar u maloj dvorani Gripe. Na mjestu događaja bila je ekipa s jednim vozilom i dva vatrogasca.

U 23:02 sata dojavljeno je izbijanje požara na drvenoj vrtnoj kućici površine oko 30 m² u Zmijavcima. Na teren je upućena Javna vatrogasna postrojba Imotski s dva vozila i pet vatrogasaca.

Požar je lokaliziran i u potpunosti ugašen vodom, a intervencija je završena u 00:30 sati.

Županijski vatrogasni operativni centar potvrdio je da su sve intervencije protekle uredno i bez ozlijeđenih osoba.