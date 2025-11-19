Požar u Vjesniku širio se nevjerojatno brzo: Neslužbeni nalazi otkrivaju moguće propuste

Dok se čeka službeno vještačenje, prvi neslužbeni tehnički nalazi upućuju na to da se požar koji je zahvatio neboder Vjesnika u Zagrebu proširio iznimno brzo zbog propusta u protupožarnoj zaštiti zgrade.

Kako Index neslužbeno doznaje od vatrogasaca, zakazale su sustavne mjere zaštite od požara poput uređaja za gašenje (sprinklera) i tzv. sektorizacije.

Požar se trebao moći zadržati tamo gdje je i nastao. Ali nije

Sektorizacija znači da se požar mora zadržati u požarnom sektoru u kojem je nastao.

Primjerice, požar s 15. kata ne smije se spustiti do prizemlja, niti se smije širiti vertikalno ili horizontalno kroz druge dijelove zgrade. Vertikalno širenje je moguće, ali samo kontrolirano i u određenom vremenskom okviru, upravo zato što konstrukcija mora biti zaštićena protupožarnim barijerama.

Upravo iz tih razloga jedna od glavnih građevinskih mjera su vrata otporna na požar koja bi, barem u teoriji, morala moći izdržati dovoljno dugo da zadrže širenje požara. Pod to spada i sprječavanje prolaska vatre kroz ventilacijske kanale zbog čega se ugrađuju protupožarne zaklopke.

Istraga bi trebala utvrditi točan uzrok i zašto je Vjesnik planuo tako brzo

Također, u normalnim uvjetima zgrada mora imati i zaštitu spuštenih stropova i instalacijskih otvora, koji se u loše održavanim ili zastarjelim zgradama često pretvore u dimnjake.

Ako ti elementi ne postoje ili ne funkcioniraju, požar može nekontrolirano proći kroz stropne šupljine, ventilacije ili okna dizala. Upravo ono što se sumnja da se dogodilo u neboderu Vjesnika.

Na koncu, službeno vještačenje i istraga trebali bi utvrditi je li u slučaju požara u neboderu Vjesnika bilo riječi o propustima u održavanju, nedostatku protupožarnih sustava ili kombinaciji više faktora.