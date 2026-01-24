Požar u Splitu, zapalio se dimnjak u stambenoj zgradi

U Starčevićevoj ulici danas je izbio požar na dimnjaku stambene zgrade, no zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca nije došlo do širenja vatre.

Na teren je izašla Javna vatrogasna postrojba Split s jednim vozilom i šest vatrogasaca, uz ispomoć Dobrovoljnog vatrogasnog društva Split. Nakon što je situacija stavljena pod kontrolu, jedno vatrogasno vozilo vratilo se u postaju, dok je dio ekipe ostao na terenu.

Nema ozlijeđenih osoba, a šteta je ograničena na dimnjak.