Požar u pogonu Čistoće: Vatra zahvatila pogon za otpadni papir, nema ozlijeđenih

U nedjelju ujutro

U nedjelju ujutro planulo je u zgradi Čistoće u Župi dubrovačkoj gdje se zbirnjava papir.

Dio zgrade je izgorio, a vatrogasne snage brzom su intervencijom uspjele obuzdati širenje vatre. Prve dojave s terena govore kako u požaru nema ozlijeđenih, uzrok izbijanja plamena još nije poznat, kao ni materijalna šteta, piše Dubrovački vjesnik.

Da je planuo pogon dubrovačke komunalne tvrtke potvrdila je i direktorica Čistoće Mihaela Mikulandra koja je stigla na lice mjesta. Više detalja znat će se uskoro.

 

