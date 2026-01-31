Požar u obiteljskoj kući, vatrogasci imali više intervencija diljem županije

Vatrogasne postrojbe na području Splitsko-dalmatinske županije u protekla 24 sata imale su nekoliko tehničkih i intervencija manjeg opsega, bez dojava o većim požarima ili ugrožavanju ljudskih života.

Tijekom jutarnjih sati zabilježen je požar u obiteljskoj kući u mjestu Turjaci. Dojava je zaprimljena u 8:20 sati, a na intervenciji su sudjelovali vatrogasci JVP-a Sinj s četiri vozila i osam vatrogasaca te DVD-a Trilj s jednim vozilom i dva vatrogasca. Požar je lokaliziran, a okolnosti događaja se utvrđuju.

U 9:47 sati vatrogasci DVD-a Selca intervenirali su u Sumartinu, gdje su izvršili ispiranje prometnice, najvjerojatnije zbog izlijevanja tekućine ili drugog onečišćenja koje je predstavljalo opasnost za promet.

Nešto iza podneva, u 12:15 sati, zaprimljena je dojava o potrebi otvaranja vrata stana u Solinu. Na teren su izašli vatrogasci DVD-a Vranjic s jednim vozilom i tri vatrogasca te su uspješno omogućili ulazak u stan.

Poslijepodnevna intervencija zabilježena je u Tučepima u 15:30 sati, gdje su vatrogasci DVD-a Tučepi uklonili antenu s obiteljske kuće koja je prijetila padom. U akciji je sudjelovalo pet vatrogasaca s jednim vozilom, a potencijalna opasnost za prolaznike i imovinu uklonjena je na vrijeme.

Najkasnija intervencija zabilježena je u Splitu, gdje su vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita u 23:50 sati intervenirali u KBC-u Firule. Ondje su uspješno skinuli prsten s ruke pacijentici.