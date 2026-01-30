Požar u obiteljskoj kući kod Sinja: Pronađeno tijelo starijeg muškarca

Jutros, 30. siječnja 2026. godine, oko 8.20 sati zaprimljena je dojava o požaru u obiteljskoj kući u mjestu Turjaci. Prema prvim informacijama, požar je najvjerojatnije izbio uslijed eksplozije plina.

Na mjesto događaja odmah su upućeni vatrogasci i policija, a tijekom intervencije u kući je pronađeno tijelo starijeg muškarca koji je u njoj živio.

Požar je lokaliziran u 9.15 sati, nakon čega je osigurano mjesto događaja. Kada se za to steknu uvjeti, policija će u suradnji s nadležnim službama obaviti očevid kako bi se utvrdio točan uzrok požara i okolnosti stradavanja.

Policija nastavlja s daljnjim postupanjem.