POŽAR PLASTIKE U OSIJEKU "Ovo nije samo lokalni incident, ovo će imati posljedice na širi prostor"

Pulmolog Saša Srića i Valerije Vrček iz Zavoda za organsku kemiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta u Zagrebu gostovali su u emisiji HTV-a "Studio 4" te govorili o tome koliko je gorenje plastičnog materijala opasno za ljude i okoliš.

Uzroci i posljedice požara u Osijeku još će se dugo analizirati.

Valerije Vrček je naglasio kako se sigurno radi o ekološkom incidentu.

- S obzirom na to da smo vidjeli snimke iz svemira, možemo reći da se radi o katastrofi. Ovo nije samo lokalni incident, ovo će imati posljedice na širi prostor. Dobro je da južni vjetrovi nisu sve pomaknuli prema gradu Osijeku, šteta bi bila puno veća, rekao je.

Istaknuo je kako su ovo incidenti kad plastika bude pretvorena u veliku erupciju mikro i nano plastike.

- Sad imamo velike količine mikroplastike u zraku. Nitko to ne mjeri, ne postoje metode. Možda bi jedna kiša dobrodošla da očisti zrak, ali tad ćemo imati drugi problem. To će sjesti na zemlju i završiti u podzemnim vodama. To će biti ireverzibilna šteta i posljedica. Ne postoje metode eliminacije plastike iz okoliša. To je impregnirana zemlja, onečišćene podzemne vode i to će biti jedna dugoročna posljedica, rekao je Vrček.

Naglasio je kako je plastika po definiciji kemijsko smeće.

- Cijeli taj koktel kad zapalite dobit ćete još goru kolekciju kemikalija, rekao je Vrček.

Vrček: Problem je ako ste svakodnevno izloženi određenoj dozi mikroplastike

Dodao je kako je mikroplastika sitna, ali ima veliku aktivnu površinu, pa se na nju lijepe molekule benzena i kompletna organska kemija.

- Ona djeluje kao "trojanski konj" i nosi sve okolo. To su analitički veliki problemi. Mikroplastika se taloži u unutrašnjim organima. Problem je ako ste svakodnevno izloženi određenoj dozi mikroplastike, rekao je za HRT.

Srića: Požar ovakvih razmjera ima akutne i kronične posljedice

Saša Srića je rekao kako su i manji požari uzrokovali dolazak pacijenata u hitne ambulante.

- Požar ovakvih razmjera ima akutne i kronične posljedice. U akutnoj fazi bitno je zbrinuti ljude od akutnih komplikacija. Tu je jako puno toksičnih plinova. Treba reagirati na nadražaj sluznica koji se mogu manifestirati kao blagi kašalj i suzenje očiju. To treba pratiti, rekao je Srića.

Simptomi koji bi upućivali na stezanje u prsima, otežano disanje, plitko disanje, nedostatak zraka, na njih treba reagirati.

- Tu mogu biti i mučnina i povraćanje te bolovi u želucu. Također, središnji živčani sustav može biti zahvaćen u ovakvim okolnostima, dodao je.