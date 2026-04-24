Požar na Duilovu, u blizini Hotela Zagreb. Jedno vatrogasno vozilo izašlo na intervenciju

Splitski vatrogasci intervenirali su večeras nakon dojave o požaru na području Duilova.

Prema dostupnim informacijama, oko 21:30 sati planuo je krov napuštenog objekta u blizini Hotel Zagreb. Na teren je upućeno jedno vatrogasno vozilo s tri vatrogasca.

Požar je lokaliziran brzom reakcijom, a zasad nema informacija o ozlijeđenima. Budući da je riječ o napuštenom objektu, izbjegnuta je veća materijalna šteta.

Uzrok požara za sada nije poznat, a više informacija očekuje se nakon očevida.