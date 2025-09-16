Požar na dalmatinskom otoku zbog vojne vježbe, oglasio se MORH

Požar koji je izbio na otoku Žirju u ponedjeljak 15. rujna nešto iza podneva, nastao je uslijed vježbi Hrvatske vojske, potvrdilo je za Morski HR Ministarstvo obrane Republike Hrvatske.

Nakon pobune stanovnika otoka Žirja, ali i lokalnih vatrogasaca zbog vojnih vježbi na njihovom otoku, koje su uzrokovale požar, ali i ostavile iza sebe gomilu opasnih eksplozivnih sredstava, pitali smo MORH zašto iza vojske po otoku ostaju opasna eksplozivna sredstva i je li moguće da vojni poligon nije ograđen?

Odgovor MORH-a portalu Morski.hr prenosimo u cijelosti:

Tijekom provedbe aktivnosti na moru u sklopu provedbe združene vojne vježbe, u ponedjeljak, 15. rujna 2025. oko 12 sati došlo je do izbijanja požara na području vojnog vježbališta na istočnom dijelu otoka Žirja u uvali Stupica mala, neposredno ispod vrha Zvizdulja, koji je ugašen. Požar je zahvatio nisko raslinje i ugašen je istoga dana uz angažman pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske i nadležnih službi. Sudionici aktivnosti su odmah po uočavanju požara prekinuli vježbovne aktivnosti, obavijestili nadležne službe te pristupili početnom gašenju. S obzirom na konfiguraciju terena i brzinu širenja požara, dodatno su angažirane zračne protupožarne snage, a požar je uspješno lokaliziran i ugašen. Napominjemo kako se po završetku svake vojne vježbe provodi standardna procedura pregleda i čišćenja vojnog vježbališta kako bi se uklonili svi ostaci vojnih vježbovnih simulacijskih sredstava s područja provedbe vježbe. Posebna se pažnja posvećuje sigurnosti i pronalasku mogućih neeksplodiranih sredstava, koja se po pronalasku neutraliziraju sukladno propisima.

Podsjetimo, vojna vježba Borbena moć 25 provodi se u kopnenoj i zračnoj domeni vojnog poligona “Eugen Kvaternik” kod Slunja i na pomorskom vojnom poligonu Žirje.

Vojna vježba Borbena moć 25, najveća združena vojna vježba Oružanih snaga Republike Hrvatske od 2018. godine, počela je 12. rujna i trajat će do 19. rujna 2025. godine, tako da se tek iza toga može očekivati i veliko čišćenje od strane Hrvatske vojske.