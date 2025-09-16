Close Menu

Požar na dalmatinskom otoku zbog vojne vježbe, oglasio se MORH

Sudionici aktivnosti su odmah po uočavanju požara prekinuli vježbovne aktivnosti, obavijestili nadležne službe te pristupili početnom gašenju

Požar koji je izbio na otoku Žirju u ponedjeljak 15. rujna nešto iza podneva, nastao je uslijed vježbi Hrvatske vojske, potvrdilo je za Morski HR Ministarstvo obrane Republike Hrvatske.

Nakon pobune stanovnika otoka Žirja, ali i lokalnih vatrogasaca zbog vojnih vježbi na njihovom otoku, koje su uzrokovale požar, ali i ostavile iza sebe gomilu opasnih eksplozivnih sredstava, pitali smo MORH zašto iza vojske po otoku ostaju opasna eksplozivna sredstva i je li moguće da vojni poligon nije ograđen?

Odgovor MORH-a portalu Morski.hr prenosimo u cijelosti:

Tijekom provedbe aktivnosti na moru u sklopu provedbe združene vojne vježbe, u ponedjeljak, 15. rujna 2025. oko 12 sati došlo je do izbijanja požara na području vojnog vježbališta na istočnom dijelu otoka Žirja u uvali Stupica mala, neposredno ispod vrha Zvizdulja, koji je ugašen.

Požar je zahvatio nisko raslinje i ugašen je istoga dana uz angažman pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske i nadležnih službi.

Sudionici aktivnosti su odmah po uočavanju požara prekinuli vježbovne aktivnosti, obavijestili nadležne službe te pristupili početnom gašenju. S obzirom na konfiguraciju terena i brzinu širenja požara, dodatno su angažirane zračne protupožarne snage, a požar je uspješno lokaliziran i ugašen.

Napominjemo kako se po završetku svake vojne vježbe provodi standardna procedura pregleda i čišćenja vojnog vježbališta kako bi se uklonili svi ostaci vojnih vježbovnih simulacijskih sredstava s područja provedbe vježbe.

Posebna se pažnja posvećuje sigurnosti i pronalasku mogućih neeksplodiranih sredstava, koja se po pronalasku neutraliziraju sukladno propisima.

Podsjetimo, vojna vježba Borbena moć 25 provodi se u kopnenoj i zračnoj domeni vojnog poligona “Eugen Kvaternik” kod Slunja i na pomorskom vojnom poligonu Žirje.

Vojna vježba Borbena moć 25, najveća združena vojna vježba Oružanih snaga Republike Hrvatske od 2018. godine, počela je 12. rujna i trajat će do 19. rujna 2025. godine, tako da se tek iza toga može očekivati i veliko čišćenje od strane Hrvatske vojske.

