Požar automobila na Hvaru – brza intervencija lokalnih vatrogasaca

Prema izvješću Županijskog vatrogasnog operativnog centra Split, tijekom protekla 24 sata (od 30. do 31. listopada 2025.) na području Splitsko-dalmatinske županije zabilježena je jedna značajnija intervencija.

Na otoku Hvaru, u 12:42 sati, izbio je požar automobila. Na teren su izašli vatrogasci DVD-a Hvar s jednim vozilom i tri vatrogasca te su brzom intervencijom lokalizirali požar. Ozlijeđenih osoba nije bilo.

U navedenom razdoblju Javna vatrogasna postrojba Grada Splita nije imala intervencija na svom području djelovanja.