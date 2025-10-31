Close Menu

Požar automobila na Hvaru – brza intervencija lokalnih vatrogasaca

Ozlijeđenih osoba nije bilo

Prema izvješću Županijskog vatrogasnog operativnog centra Split, tijekom protekla 24 sata (od 30. do 31. listopada 2025.) na području Splitsko-dalmatinske županije zabilježena je jedna značajnija intervencija.

Na otoku Hvaru, u 12:42 sati, izbio je požar automobila. Na teren su izašli vatrogasci DVD-a Hvar s jednim vozilom i tri vatrogasca te su brzom intervencijom lokalizirali požar. Ozlijeđenih osoba nije bilo.

U navedenom razdoblju Javna vatrogasna postrojba Grada Splita nije imala intervencija na svom području djelovanja.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0