Povodom Dana grada Kaštela uručene nagrade i priznanja najuspješnijim kaštelanskim sportašima u protekloj godini

Već tradicionalno, u okviru proslave Dana grada Kaštela, dodijeljena su priznanja Grada najuspješnijim kaštelanskim sportašima u protekloj godini. Priznanja su dodijeljena u kategorijama perspektivnog sportaša i sportašice, najuspješnijeg sportaša i sportašice u pojedinačnom sportu, najuspješnijeg sportaša i sportašice u ekipnom sportu, najuspješnijeg trenera u pojedinačnom i ekipnom sportu, najuspješnije ekipe i momčadi te za posebna priznanja, uključujući diplomu, plaketu sportašima za uspjeh i trofej Mirko Parčina.

Priznanja za perspektivne mlade sportaše dodjeljuju se talentiranim pojedincima koji su dosadašnjim trudom i uspjesima pokazali izniman potencijal te se od njih očekuje da u budućnosti budu nositelji kaštelanskog sporta.

Dobitnici priznanja su: Nikolina Svalina -Judo klub Kaštela, Karlo Pušnik -Judo klub Kaštela, Andrija Kelić - Odbojkaški klub Ribola Kaštela, Leone Corsini OKRK, Laura Vidan Twirling Klub Kaštela, Luka Prolić Košarkaški klub Kaštela, Matej Balta Malonogometni klub Bonito, Marko Mrše Malonogometni klub Bonito, Toni Bušić Nogomteni klub Gošk Kaštela, Stipe Karabatić Nogometni klub Gošk Kaštela, Josip Gojević Hrvatski nogometni klub Val i Ivano Čavka Hrvatski nogometni klub Val.

Iz Karate kluba Obi Kaštela nagrađeni su Dario Sučić i Adriana Ivana Čagalj, Sara Radić i Gabriela Željko Kapitanović iz Judo kluba Dalmacija Cement, a Lejla Jahić i Lucija Meštović iz Odbojkaškog kluba Marina Kaštela. U ženskom odbojkaškom klubu Ribola Kaštela nagrađene su Marta Brčić i Lorena Mišić, Ivana Cipetić i Ivana Budišin iz ženskog rukometnog kluba Marina Kaštela. Rita Čičak i Iva Radnić iz Plesnog kluba Lolita, a nagradu su dobili i Ante Kurbaša i Ivan Granić iz Rukometnog kluba Ribola Kaštela. Iz odbojkaškog kluba Kaštel Lukšić nagrađene su Ana Marija Varnica i Ružica Krokar, a iz šahovskog kluba Petar Sedlar Pepe Egon Vilić i Toma Petrušić. Nagrađene gimnastičarke su Sara Parčina i Elena Rajčić, a iz Pikado kluba Posejdon Matej Đirlić. Iz Kluba športskih ribolovaca Nebojšija nagrađeni su Dominik Pensa i Nikola Radnić, a iz Plivačkog kluba Kaštela Rita Jerković i Mirjana Krivić.

Kineziološki fakultet Split i Zajednica športskih udruga Kaštela dodjeljuju nagradu u iznosu od 150 eura perspektivnim športašima koji su svojim izvanrednim rezultatima pokazali talent, trud i predanost u svojim sportovima.

Za 2025.godinu nagradu su osvojili Matej Đirić iz Pikado kluba Posejdon i Marina Čmrlec iz Twirling kluba Kaštela.

Nagradu za najuspješnijeg sportaša u pojedinačnom sportu u 2025. godini osvojio je Luka Žuljević iz Kickboksing kluba Uni rent, dok je drugo mjesto osvojio Vladimir Lešić iz Pikado kluba Posejdon, a treće mjesto Luka Zorotović iz Judo kluba Kaštela.

Najuspješniji sportaš u ekipnom sportu je Ivica Cavrić iz Pikado kluba Posejdon, dok je na drugom mjestu Ante Kulušić iz Odbojkaškog kluba Ribola Kaštela, a treće mjesto osvojio je Karlo Vidović iz Košarkaškog kluba Kaštela.

Najuspješnija sportašica u pojedinačnom sportu je Katarina Krišto iz Judo kluba Dalmacija Cement dok je druga Andrea Šalov iz Twirling kluba Kaštela, a treća Martina Tučaj iz Judo kluba Kaštela. Najuspješnija sportašica u ekipnom sportu je Gabrijel Bagat iz Pikado kluba Posejdon, dok je druga Dijana Karatović iz OK Ribola Kaštela, a treća Gabrijela Roso OK Marina Kaštela.

Najuspješnija trenerica u pojedinačnom sportu je Ivana Tadić iz Kickboksing kluba Uni rent Kaštela, a najuspješniji trener u ekipnom sportu je Ivan Rančić OK Ribola Kaštela. Nagradu za najuspješniji ekipu u protekloj godini dobila je ekipa Ženskog odbojkaškog kluba Ribola Kaštela, dok je nagradu za najbolju momčad odnio Pikado klub Posejdon.

I ovom prilikom gradonačelnik Kaštela, Denis Ivanović izrazio je zadovoljstvo brojem nagrađenih sportaša te istaknuo kako su Kaštela grad sporta, a sportaši ambasadori Kaštela u svijetu.

-Ovom prilikom želim čestitati svim nagrađenim sportašima i njihovim trenerima na velikoj volji i trudu koji ulažu kako bi skoro svaki mjesec donijeli neku medalju ili pehar u naš grad. Uvijek ističem kako sam ponosan na naše sportaše, oni su naši promotori u svijetu i na ovaj način potpomažemo njihov rad i zalaganje – kazao je Ivanović.