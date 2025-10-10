Povlači se proizvod za djecu zbog opasne bakterije, provjerite jeste li ga kupili

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače o opozivu proizvoda HIMMELTAU DJEČJI GRIZ ZASLAĐEN PČELINJIM MEDOM OD 6. MJ., 500 g, EAN/MAN: 9000275500619 / 346834, šarža RA25006601, najbolje upotrijebiti do 02.07.2026., zbog mogućeg prisustva komadića plastike.

Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.

Detalji o proizvodu dostupni su na web stranici subjekta.

Podaci o proizvodu:

Proizvođač: Maresi Austria GmbH, Beč, Austrija

Maloprodaja: Müller trgovina Zagreb d.o.o, Zagreb, Hrvatska

Obavijest se odnosi isključivo na proizvod sa gore navedenim podacima.