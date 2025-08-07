Povlači se još jedan proizvod s polica trgovina, pripazite ako ga imate doma

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače o opozivu slijedećih proizvoda:

Mang Tomas | All Purpose Sauce Hot 330g

Mang Tomas | All Purpose Sauce Regular 330g

Mang Tomas | All Purpose Sauce Regular 550g

datuma najbolje upotrijebiti do 25.11.2025. od dobavljača Beagley Cooperman, De Kwakel, Nizozemska, zbog alergena (soja) koji nije naveden na deklaraciji proizvoda.

S obzirom da na proizvodu nije označen alergen soja, proizvod može predstavljati rizik po zdravlje potrošača osjetljivih na isti dok ga osobe koje nisu alergične mogu i dalje upotrebljavati bez ograničenja.

Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane i Uredbom (EZ) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o pružanju informacija o hrani potrošačima, kojom se izmjenjuju i dopunjuju Uredbe (EC) br. 1924/2006 i (EC) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća Direktive 2000/13 / EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Direktive Komisije 2002/67 / EZ i Direktive Komisije 2002/67 / EZ 2008/5 / EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004.ve Komisije 2002/67 / EZ i Direktive Komisije 2002/67 / EZ 2008/5 / EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004.

Podaci o proizvodu:

Zemlja podrijetla: Filipini

Dobavljač: Beagley Cooperman, De Kwakel, Nizozemska

Maloprodaja: LITTLE MANILA j.d.o.o., Zagreb,

FIL-AVSO Air Tech d.o.o., Čakovec,

ASIAN MIX d.o.o., Ludbreg

Obavijest se odnosi isključivo na proizvode sa gore navedenim podacima.