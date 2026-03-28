Povišen CRP u krvi? Ovo su mogući uzroci i kada treba reagirati

Koncentracija CRP-a u krvi kod zdravih osoba iznosi najčešće pet mg/L. CRP je zapravo C-reaktivni protein i koristi se kako bi se pokazalo postoje li upale ili infekcije u tijelu. Kada je povišen, potrebno je pogledati druge nalaze i po potrebi reagirati te napraviti dodatne pretrage.

C-reaktivni protein ili CRP se proizvodi u jetri. Njegove se vrijednosti povećavaju kada u tijelu postoji upala. Povišeni CRP se može vidjeti u nalazima krvi.

Važno je reagirati kada je CRP povišen i nastaviti s daljnjim pretragama kako bi se otkrio uzrok, piše N1.

Što je CRP?

CRP je protein koji ispušta jetra u krvotok kao odgovor na upalu u tijelu. Kada se u tijelu pojave virusi, bakterije, otrovne kemikalije ili kod ozljede, imunološki sustav se aktivira. Određene stanice onda odgovaraju, a CRP se povišava.

U normalnim slučajevima, razina CRP-a u krvi je niska, dok kada je povišena, može se raditi o običnoj ili ozbiljnoj upali.

Upravo zato se radi ovaj test iz krvi.

Kada se radi CRP test?

CRP test će preporučiti liječnik kada osoba ima simptome ozbiljne bakterijske infekcije kao što su: visoka temperatura, groznica, ubrzano disanje, ubrzani rad srca ili mučninu i povraćanje. CRP test se može raditi i nakon bolesti kako bi se vidjelo jesu li se bakterije ili druge upale povukle.

Za ovaj test nije potrebna posebna priprema, a u nekim slučajevima osoba neće moći piti svoje lijekove prije vađenja krvi. Ovo je zapravo regularno vađenje krvi koje ne traje dugo. Sami rezultati će onda pokazati o čemu se radi, piše N1.

Treba znati da općenito žene i starije osobe imaju nešto veću razinu CRP-a.

Što znači povišeni CRP test?

Povišene CRP vrijednosti mogu biti znak da u tijelu postoji upala. Tako se može raditi o raznim stanjima poput:

- sepse

- gljivične infekcije

- infekcije kosti

- bolesti crijeva

- autoimune bolesti

- Crohnove bolesti

- bolesti pluća

CRP test ipak ne može otkriti koje je mjesto na tijelu zahvaćeno upalom pa će biti potrebno napraviti dodatne testove. Može se koristiti i nakon operacije ili određenih procedura da se vidi postoji li infekcija u procesu oporavka.

Ipak, kako bi se potvrdilo o čemu se točno radi potrebno je napraviti dodatne testove.

Što kada je CRP povišen?

Povišeni CRP se označava vrijednostima većima od 10 mg/L ili ovisno o vrijednostima koje laboratorij odredi. Vrijednosti veće od 100 mg/L su izraženo povišenje, dok je 500 mg/L znak akutne bakterijske infekcije.

CRP se povišava i snižava, ovisno o tome koliko je upale prisutno u tijelu. Kada se vrijednosti snize, to znači da se upala povlači ili da lijek djeluje.

Također, povišene vrijednosti ne moraju nužno značiti i bolest. Kada je CRP malo povišen, to može biti zbog pušenja, nedavne ozljede ili pojedinih stanja. Jednako tako, može biti povišen zbog nesanice, depresije, terapije hormonima ili pretilosti, piše N1.

Zaključak

Povišeni CRP može biti znak raznih bolesti i upala u tijelu. Povišene vrijednosti se smatraju one koje su iznad 10 mg/L i zahtijevaju daljnju obradu. S druge strane, CRP koji je prvotno bio visok, a kasnije se snižava označava da se upala smirila.

Važno je pratiti CRP i reagirati na vrijeme kako bi se otkrilo s čime se tijelo bori.