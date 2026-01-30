POTVRĐENO Lidija Bekavac je na čelu Nadzornog odbora Žnjana

Na čelo Nadzornog odbora tvrtke Žnjan od danas dolazi HGS-ova vijećnica Lidija Bekavac, potvrđeno je za Dalmaciju Danas nakon sjednice. Dosadašnji predsjednik Željko Kerum još je u siječnju podnio ostavku, navodeći kako "ne želi biti prepreka daljnjem razvoju tvrtke".
Kerumova ostavka uslijedila je nakon izlaska iz zatvora, gdje je bio zbog izazivanja prometne nesreće. U trenutku nesreće nije smio upravljati vozilom jer mu je vozačka dozvola bila oduzeta zbog ranijih prekršaja.
Uz promjenu na čelu Nadzornog odbora, gradonačelnik Tomislav Šuta imenovao je i novu članicu tog tijela, Deanu Matić, dok je s dužnosti razriješen Marijan Bašić. Član Nadzornog odbora ostaje Dinko Damjanić, koji će u novom sastavu biti najbliži suradnik predsjednice Bekavac.