Potukli se Anita i Joško u poznatom kafiću u centru grada! Završili su na sudu, evo detalja

Anita i Joško potukli su se u poznatom kafiću u centru grada, a povod je bio prilično bizaran.

Prema presudi, sve se dogodilo nedavno oko 1.30 sati iza ponoći u kafiću Alcatraz u zagrebačkoj Preradovićevoj. Dvojac je na koncu osuđen za remećenje javnog reda i mira. Riječ je o gošći i konobaru.

“Anita je fizički napala Joška jer je njezinoj sestri Mariji zabranio iz kafića iznijeti staklenu čašu. S obje ruke ga je uhvatila za odjeću u predjelu prsa i odgurnula ga te mu zadala više udaraca dlanom desne ruke po licu i tijelu.

Joško je Anitu potom objema rukama izgurao iz ugostiteljskog objekta na terasu, gdje su se nastavili fizički obračunavati te su ih razdvojili ostali gosti”, ističe sutkinja u presudi.

Ratoborni je dvojac proglašen krivim. Moraju platiti po 300 eura kazne i po 50 eura prekršajnih troškova. Još su dobro i prošli jer kazna za takav prekršaj ide i do 2000 eura.

No, sutkinja im se smilovala jer su dosad bili neosuđivani za slične nepodopštine. Presuda je nepravomoćna i na nju se mogu žaliti u zakonom predviđenom roku, piše Danica.hr.