Potresan slučaj iz Dalmacije: Djevojčica umrla prije nego što je dobila inkluzivni dodatak

Nakon niza problema u provedbi inkluzivnog dodatka, zbog kojih je resor napustio ministar Marin Piletić, novi ministar socijalne politike Alen Ružić preuzima sustav opterećen kašnjenjima i sudskim pravorijecima. Upravni sud nedavno je naložio Ministarstvu da isplati dodatak i obiteljima korisnika koji su u međuvremenu preminuli, dok je Ustavni sud ranije ukazao na sporne, diskriminatorne odredbe povezane sa Zakonom o osobnoj asistenciji, piše Index.

Na te je probleme mjesecima upozoravala udruga "Sjena" i njezina predsjednica Suzana Rešetar, tvrdeći da prijedlozi iz prakse nisu uvaženi te da su se obitelji i korisnici našli u administrativnom labirintu.

– Naš inboks je pun, preplavljeni smo pozivima. Imam osjećaj da moj broj telefona ima pola Hrvatske. To su stvarne, teške priče, ne političke interpretacije. Kako je nedavno rekao premijer, "da netko dođe s drugog planeta, ne bi vjerovao što čuje i vidi, te ne bi vjerovao kako u stvarnosti žive obitelji djece s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom". Ne žive, preživljavaju u kaosu koji su im servirali – poručila je Rešetar za Index.

Kao primjere navodi majku iz Slavonije koja je na rješenje čekala 14 mjeseci, tijekom kojih je dijete ostalo bez dijela terapija i doživjelo regresiju, te oca iz Dalmacije koji se zadužio kako bi financirao asistenta jer postupak "stoji".

Posebno potresan slučaj stiže i iz Zadra. Naime, javila im se majka čija je djevojčica bila u sustavu, a zahtjev za inkluzivni dodatak bio je "u proceduri". Djevojčica je u međuvremenu preminula, a rješenje nikada nije stiglo.

– To više nije administrativni propust, to je moralni poraz države. Zato je presuda Upravnog suda važna – jer je jasno rekla da smrt podnositelja ne može biti izgovor za obustavu postupka – rekla je Rešetar.

Predsjednica udruge "Sjena" naglašava da inkluzivni dodatak u praksi znači terapije, rehabilitaciju, pomagala, prijevoz i osnovnu sigurnost obitelji, u kojima netko često mora napustiti posao kako bi se 24 sata skrbio o djetetu ili njegovanoj osobi.

– Kad dodatak kasni – kasni terapija. Kad kasni terapija – kasni napredak. A izgubljeno vrijeme u razvoju i rehabilitaciji djeteta i osobe s invaliditetom nitko ne može vratiti – upozorila je.

Od novog ministra očekuje konkretne, a ne deklarativne promjene, odnosno rasterećenje vještačenja i centara, jasniju praksu i odgovornost sustava "koji se treba prestati braniti od ljudi i početi raditi za ljude".