Potres zatresao Slovačku

Potres jačine 4,2 stupnja po Richteru pogodio je u subotu poslijepodne Slovačku, izvijestio je Euromediteranski seizmološki centar (EMSC).
Prema dostupnim podacima, epicentar je bio oko 28 kilometara jugoistočno od Bratislave, na dubini od deset kilometara.
Za sada nema informacija o materijalnoj šteti ni o eventualnim ozlijeđenima. Nadležne službe prate situaciju, a više detalja očekuje se nakon dodatnih procjena na terenu.
— EMSC (@LastQuake) February 21, 2026
