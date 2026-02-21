Close Menu

Potres zatresao Slovačku

Epicentar je bio oko 28 kilometara jugoistočno od Bratislave

Potres jačine 4,2 stupnja po Richteru pogodio je u subotu poslijepodne Slovačku, izvijestio je Euromediteranski seizmološki centar (EMSC).

Prema dostupnim podacima, epicentar je bio oko 28 kilometara jugoistočno od Bratislave, na dubini od deset kilometara.

Za sada nema informacija o materijalnoj šteti ni o eventualnim ozlijeđenima. Nadležne službe prate situaciju, a više detalja očekuje se nakon dodatnih procjena na terenu.

 

