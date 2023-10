Potres zatresao Rijeku!

Rano jutros nešto iza 5 sati, rijeku je zatresao slabiji potres. Kako javlja EMSC, magnituda potresa bila 1.5 stupnjeva prema Richerevoj ljestvici.

Epicentar potresa zabilježen je 14 kilometara jugoistočno od Rijeke.

Slabiji potres najviše su osjetili stanovnici Rijeke i Kvarnera.

🔔#Earthquake (#potres) M1.5 occurred 14 km SE of #Rijeka (#Croatia) 4 min ago (local time 05:07:54). More info at:

📱https://t.co/bvL9EDQjKG

🌐https://t.co/IDONUB2Ttc

🖥https://t.co/ArWadLIcae pic.twitter.com/KjQE4RB4eg

— EMSC (@LastQuake) October 11, 2023