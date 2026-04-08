Potres zatresao Dalmaciju i Hercegovinu

Jutros oko 8 sati i 13 minuta potres je zatresao područje Hercegovine i dijelove juga Dalmacije.

Prema podacima EMSC-a, potres je bio magnitude 2,8 po Richteru. Epicentar je zabilježen na području Bosne i Hercegovine, 29 kilometara zapadno-jugozapadno od Mostara i 14 kilometara sjeverozapadno od Ljubuškog, na dubini od 5 kilometara.

Potres slabijeg intenziteta osjetili su stanovnici dijelova Hercegovine, kao i Vrgorca, Ploča, Metkovića i Opuzena.

👉#Mostar (lokalno vrijeme 08:13:47). Jeste li osjetili potres? Podijelite vaše iskustvo:

🌐https://t.co/AXvOM7I4Th Vaš doprinos je vrlo bitan za razumijevanje posljedica potresa.🙏 — EMSC (@LastQuake) April 8, 2026

Eyewitnesses reported shaking in #Bosnia&Herzegovina 2 min ago (local time 08:13:47)⚠

At present, we have no seismic data confirming this crowdsourced detection.❗

More info soon! pic.twitter.com/vxpcx88GYb — EMSC (@LastQuake) April 8, 2026