Potres zatresao Dalmaciju i Hercegovinu

Jutros oko 8 sati i 13 minuta potres je zatresao područje Hercegovine i dijelove juga Dalmacije.

Prema podacima EMSC-a, potres je bio magnitude 2,8 po Richteru. Epicentar je zabilježen na području Bosne i Hercegovine, 29 kilometara zapadno-jugozapadno od Mostara i 14 kilometara sjeverozapadno od Ljubuškog, na dubini od 5 kilometara.

Potres slabijeg intenziteta osjetili su stanovnici dijelova Hercegovine, kao i Vrgorca, Ploča, Metkovića i Opuzena.

