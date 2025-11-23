Potres pogodio BiH, epicentar u Banjoj Luci

Bosnu i Hercegovinu večeras je pogodio potres čija se magnituda još utvrđuje, objavio je Europsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC). Prema njihovim preliminarnim podacima, epicentar se nalazio na području Banje Luke, no točna snaga potresa zasad nije poznata.

Dio stanovnika Banje Luke osjetio je snažno podrhtavanje tla, a građani su na društvenim mrežama naveli da je potres trajao nekoliko sekundi i bio vrlo izražen. Prema EMSC-u, podrhtavanje su osjetili i građani u Sarajevu te na širem području regije.