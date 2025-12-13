Potres na Poljudu, iz Hajduka odlazi mladi veznjak

Mnogi su već i zaboravili da je Marko Capan (21) igrač Hajduka. Defenzivni veznjak je do sada u bijelom dresu nastupio 11 puta, od čega na ovu sezonu otpada tek jedan nastup. On datira na prvu utakmicu sezone kada je Capan započeo utakmicu protiv Zire i odradio jedno poluvrijeme. Od tada je na klupi bio tek tri puta: protiv Koprivnice u kupu te Vukovara i Gorice u prvenstvu. Na ostalim susretima uopće nije participirao, a u međuvremenu ga je dosta dugo mučila ozljeda leđa. Sasvim je jasno da na njega Garcia ne računa. Jednostavno, u konkurenciji Sigura, Pajazitija, Krovinovića, Guillamóna, Kalika i ostalih za Capana nema mjesta.

Ugovor s Hajdukom ističe mu na kraju sezone, a već je jednom bio na pragu odlaska s Poljuda. Ne tako davno bio je blizu mostarskog Zrinjskog, a novu bi destinaciju mogao pronaći već ove zime, javljaju Sportske novosti.

Nogometni kuloari bruje da je mladi veznjak blizu odlaska u Litvu, a kao sljedeća se destinacija najglasnije spominje Žalgiris. Navodno će transakcija biti obavljena putem transfera, a za sada nije poznato hoće li, i koliko, Hajduk zaraditi. Ono što je jasno jest da je on svoje na Poljudu odigrao, a sada je očito vrijeme za neke nove izazove.

Capan je s 21 godinom još uvijek izuzetno mlad igrač, a najsvjetlije ga se pamti kao kapetana juniorske generacije Bijelih s kojom je čudo napravio Marijan Budimir osvojivši drugo mjesto u Ligi prvaka mladih. Capan je onomad bio kapetan Luki Vuškoviću, Hrgoviću, Pukštasu, Brajkoviću, Skoki i mnogim drugim igračima čije su karijere otišle u raznim smjerovima. Jednom je ugovor s Hajdukom već produžio, baš do 2026. godine, a izgleda da će svoju karijeru nastaviti u Litvi, inače poznatoj kao "Zemlji košarke".

Debi za prvu momčad Hajduka upisao je u sezoni 22/23 pod paskom Ivana Leke i to u uvjerljivoj pobjedi protiv Varaždina. Baš u eri Ivana Leke skupio je Capan 5 nastupa, a isto toliko igrao je i pod Gennarom Gattusom. Pamti se i da je u zadnje dvije sezone otvorio Hajdukove europske nastupe, ali to je više-manje bilo to od Capana i Hajduka. On bi mogao biti prvi koji će ove zime otići s Poljuda. Kako i za koliko tek treba vidjeti, ali svoje bi nogometne talente kako sada stvari stoje trebao odnijeti u Litvu.