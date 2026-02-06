Večeras u 20.47 sati po lokalnom vremenu zabilježen je slab potres na području središnje Hrvatske.

Prema dostupnim podacima, potres je imao magnitudu 1.1 prema Richteru, a epicentar je lociran na koordinatama 45.510 i 16.080, na dubini od oko 2 kilometra.

Epicentar se nalazio približno 35 kilometara jugoistočno od Zagreba, odnosno oko 23 kilometra jugoistočno od Velike Gorice.

Riječ je o vrlo slabom potresu koji se u pravilu ne osjeti te ga najčešće bilježe instrumenti. Za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti.