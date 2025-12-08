Potres magnitude 7,6 pogodio je Japan: "Vrata su lupala kao da netko pokušava ući"

Japanska meteorološka agencija izdala je upozorenje na tsunami, upozoravajući da bi sjeveroistočne obale mogle pogoditi valovi visoki do tri metra.

Pacifički centar za upozorenje na tsunamije upozorio je da se, na udaljenosti od 1.000 km od epicentra duž obale Japana i Rusije također mogu pojaviti opasni tsunamiji.

Nuklearne elektrane u pogođenim regijama provode sigurnosne provjere nakon potresa, javljaju izvori iz javnog emitera.

Svjedoci opisuju dramatične trenutke. Jedan stanovnik mjesta Niseko ispričao je da je potres „počeo blago, kao da netko trese sobu, a zatim je zgrada počela jače podrhtavati; podrhtaji su potrajali oko minute“. Potres se osjetio i u prijestolnici, Tokio, otprilike 630 kilometara od epicentra. Jedna osoba opisuje da je bila na sedmom katu hotela kad su vrata počela lupati kao da netko udara, pa je požurila van — prestravljena, u uvjerenju da je „poludjela“.

I stanovnici s ruskih otoka u Tihom oceanu su javljali da se osjetilo potresanje. Na Kunashiru su rekli da je ljuljanje počelo iznenada, kao udarac, pa su se valovi šireći pojačavali.