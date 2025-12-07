Potres magnitude 7.0 na granici SAD-a i Kanade

Potres jačine 7.0 po Richteru pogodio je jučer zabačeno područje na granici Aljaske i kanadskog Yukona. Unatoč snazi udara, nije izdano upozorenje na tsunami, a nadležne službe navode da zasad nema dojava o ozlijeđenima ili materijalnoj šteti..

Prema podacima Američkog geološkog zavoda (USGS), epicentar se nalazio na dubini od oko 10 kilometara, oko 370 kilometara sjeverozapadno od Juneaua te 250 kilometara zapadno od Whitehorsea. Nakon snažnog udara zabilježen je niz slabijih potresa.

"Sve se zatreslo, stvari su padale"

U Whitehorseu je Kraljevska kanadska konjička policija primila dvije dojave građana. Narednica Calista MacLeod potvrdila je da se potres osjetio u gradu te da su društvene mreže ubrzo bile prepune dojmova stanovnika.

Kanadska seizmologinja Alison Bird objasnila je da je epicentralno područje planinsko i vrlo slabo naseljeno. Prema prvim informacijama, ljudi su mahom prijavljivali padanje predmeta sa polica i zidova.

Udar u gotovo nenaseljenom području

Najbliže naselje epicentru je Haines Junction, udaljen oko 130 kilometara, u kojem prema podacima iz 2022. živi nešto više od tisuću stanovnika. Potres se osjetio i u Yakutatu na Aljasci, oko 90 kilometara dalje, gradiću s nešto više od 600 stanovnika.