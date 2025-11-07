Potres magnitude 3.1 pogodio Bosnu i Hercegovinu

Jutros, 7. studenoga 2025. godine, u 9 sati i 26 minuta po lokalnom vremenu zabilježen je potres magnitude 3.1 prema Richteru s epicentrom 11 kilometara zapadno-sjeverozapadno od Bugojna, u Bosni i Hercegovini. Prema podacima aplikacije EMSC, potres se dogodio na dubini od 10 kilometara.

Prema prvim informacijama, potres se osjetio u širem području Bugojna i Zenice, ali za sada nema izvješća o materijalnoj šteti ni ozlijeđenima.

"Bugojno, ljuljalo luster, i malo zgradu, živim u centru grada", "Kratko ali jako", neka su od svjedočanstava jutrošnjeg potresa.