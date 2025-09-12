Potres 3.3 u Hrvatskoj: "Dosta se osjetilo, mačka se sakrila ispod kreveta"

U petak, 12. rujna 2025. u 14:14 po lokalnom vremenu, seizmografi su zabilježili potres magnitude 3,3 po Richterovoj ljestvici s epicentrom u blizini Gline, u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Epicentar potresa lociran je na koordinatama 45.320°N i 16.062°E, oko tri kilometra jugozapadno od Gline, te otprilike 55 kilometara jugoistočno od Zagreba. Potres se dogodio na dubini od deset kilometara. Javili su se ljudi koji su potvrdili da su osjetili potres, pišu 24sata.

- Glina, dosta se osjetilo. Glina tutnjava. Osjetio se baš dobro uz. grmljavinu. Pokupsko, Hrtić. Potmula grmljavina i lagano podrhtavanje, možda 4 sekunde. Mačka je desetak sekundi prije mahnito trčala i sakrila se ispod kreveta, točno sam znala da bu potres - neki su od komentara.