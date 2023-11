POTREBAN JE VELIK OPREZ Popularan čips može biti koban za zdravlje, a sve zbog inače zdravog sastojka

Bilo je i prije slučajeva kada su djeca završavala na odjelima hitne medicinske skrbi zbog konzumacije ekstremno ljute hrane, uglavnom jako začinjenog čipsa koji obiluje kapsaicinom. Radi se o tvari iz čili papričica čija konzumacija može izazvati razne zdravstvene probleme, čak i vrlo ozbiljne, iako je inače poznata i naveliko proučavana zbog brojnih dobrobiti za zdravlje, piše portal Živim.

Kapsaicin je flavonoid prisutan u čili papričicama koji im daje karakterističan ljut okus. I upravo je ta ljutina razlog zbog kojeg se čili papričice od davnina naveliko koriste kao začin u mnogim kulturama, a sve veća popularnost pikantnih i "nepodnošljivo" ljutih jela učinila ih je redovitim sastojkom raznih pikantnih grickalica u kojima podjednako uživaju i odrasli i djeca. Popularnost su ljute papričice stekle i zahvaljujući brojnim dobrobitima za zdravlje koje donosi kapsaicin. Poznata su i znanstveno dokazana njegova analgetička i protuupalna svojstva, zbog čega se primjenjuje i topički i oralno za liječenje bolova povezanih s osteoartritisom, reumatoidnim artritisom i fibromialgijom. Analgetički učinak kapsaicina pruža olakšanje i kod bolova uzrokovanih migrenom ili cluster glavoboljom. Zna se da kapsaicin pomaže i u liječenju raznih kožnih bolesti i problema, uključujući suhu i perutavu kožu i psorijazu.

Brojne prednosti kapsaicina za zdravlje

Istraživanja su pokazala da redovito konzumiranje hrane koja obiluje kapsaicinom poboljšava razinu šećera u krvi i inzulinske reakcije kod muškaraca i žena. Naime, konzumacijom takve hrane smanjuje se potreba organizma za lučenjem inzulina te se nakon obroka snižava razina šećera u krvi. Ima zaštitni učinak i na zdravlje srca jer pomaže u snižavanju visokog tlaka tako što utječe na tvari u tijelu koje potiču opuštanje krvnih žila, čime se olakšava protok krvi. Ispitivanja na životinjama otkrila su i da kapsaicin povećava količinu soli koja se iz tijela izlučuje mokraćom, pa i na taj način pomaže u snižavanju krvnog tlaka. Ono što će mnoge privući je i njegov dokazani antikancerogeni učinak. Laboratorijska ispitivanja, kao i ispitivanja na životinjama pokazala su da kapsaicin smanjuje širenje kancerogenih stanica kod raznih vrsta tumora. Uz to, djeluje i kao antioksidans koji neutralizira štetno djelovanje slobodnih radikala koji mogu oštetiti zdrave stanice i pretvoriti ih u kancerogene. Novija ispitivanja provedena na životinjama pokazala su da smanjuje neurodegeneraciju i gubitak pamćenja kod oboljelih od Alzheimerove bolesti te da kod moždanog udara smanjuje zahvaćeno područje i poboljšava neurološki ishod.

Iako mnogi još uvijek vjeruju da konzumiranje hrane bogate kapsaicinom može izazvati čir na želucu, istraživanja su potvrdila suprotno. Kapsaicin ne samo da ne izaziva nastanak čira, već ga čak i sprečava jer uništava Helicobacter pylori koja ga uzrokuje, a uz to stimulira lučenje želučanih sokova koji pridonose zdravlju želuca. Nije zgoreg dodati i da kapsaicin može pomoći u mršavljenju jer ubrzava metabolizam i sagorijevanje masti te potiče proces termogeneze koji zahtijeva dodatnu potrošnju kalorija. A neke su studije pokazale i da smanjuje apetit, pa tako sprečava napade gladi i posljedično prejedanje. Naposljetku, konzumacija kapsaicina može vam popraviti i raspoloženje jer flavonoid stvara toplinu u tijelu, a samim time potiče i lučenje endorfina, hormona koji doprinose osjećaju ugode i opuštenosti, donosi portal Živim.

Kada uzrokuje probleme

No, postoji i druga strana medalje, pa tako, unatoč brojnim i važnim dobrobitima za zdravlje, kapsaicin može uzrokovati i zdravstvene probleme, ponekad čak i ozbiljne. Ako se konzumira u većim količinama, kad su odrasli u pitanju, ili malim, kad je riječ o djeci, kapsaicin može izazvati mučninu, povraćanje, bol u trbuhu, proljev praćen osjećajem žarenja, iritaciju kože i sluznica, kao i probleme s disanjem.

- Ekstremno ljuta hrana s visokim udjelom kapsaicina može biti opasna po zdravlje, naročito kod osoba koje nisu navikle na nju, koje imaju gastrointestinalne probleme i bolesti, genetski su osjetljivije na kapsaicin ili konzumiraju veliku količinu hrane koja sadrži taj flavonoid. Što više kapsaicina unesete u organizam, bilo da jedete veliku količinu ljute hrane ili manju količinu ekstremno ljute hrane, to reakcija tijela može biti intenzivnija - objašnjava dr. Allan Capin s odjela Hitne službe u Klinici Cleveland.

- Takva hrana može izazvati unutrašnju nadraženost, upalu i bol. Vaše tijelo može doživjeti kapsaicin kao otrov kojeg se treba riješiti, a kao posljedica toga mogu se javiti bolovi u trbuhu, mučnina i intenzivno povraćanje, proljev praćen osjećajem žarenja, bol u prsima i glavobolje. Konzumacija ekstremno ljute hrane može uzrokovati čak i fizikalna oštećenja i toliko snažnu bol da vam može trebati hitna medicinska pomoć. Primjerice, želučana kiselina uslijed intenzivnog povraćanja može "spaliti" jednjak i grlo - upozorava Capin dodajući da većina ljudi nije navikla na tu razinu ljutine kakvu iskuse sudionici u izazovima poput popularnog "One Chip Challenge", u kojem jedu ekstremno ljuti tortilja čips. Proteklog tjedna određene serije čipsa Hot Chip Challenge povučene su iz prodaje u Njemačkoj, prema pisanju portala za potrošače Saveznog ureda za zaštitu potrošača i sigurnost hrane u Njemačkoj, zbog ekstremno visokih razina kapsaicina i hospitalizacije dviju tinejdžerica koje su sudjelovale u TikTok izazovu. Taj je čips povučen iz prodaje i u SAD-u, gdje je 14-godišnjak preminuo od posljedica opasnih po zdravlje nakon konzumacije.

Djeca ne bi trebala jesti ljuto

Djeca ne bi trebala jesti ekstremno ljute namirnice, a trebaju ih izbjegavati i osobe s upalnom bolešću crijeva, celijakijom, oni koji već imaju čir na želucu, GERB, sindrom iritabilnog crijeva te osobe s analnim fisurama. Kod djece nuspojave mogu biti još izraženije, a samim time i opasnije. Neka djeca možda bolje podnose kapsaicin iz čili papričica od drugih, ali općenito je pravilo da je probavni sustav osjetljiviji što je dijete mlađe. Stoga djeca mlađa od dvije godine uopće ne bi trebala konzumirati takvu hranu, a starijoj je treba uvoditi postupno, i to u vrlo malim količinama. Mnogi liječnici već godinama upozoravaju da konzumiranje ljute hrane kod djece može imati i ozbiljne posljedice jer je i prije bilo slučajeva kad su završavala na odjelima hitne medicinske skrbi zbog toga. Osim blažih simptoma, kao što su osjećaj žarenja ili trnaca u jeziku, usnicama i usnoj šupljini, može doći i do ozbiljnijih simptoma, poput intenzivne boli u trbuhu, mučnine, povraćanja i otežanog disanja. Nažalost, kako kaže dr. Peter Chai, profesor hitne medicine i medicinske toksikologije iz Brigham and Women‘s Hospital u Bostonu, ljuta hrana, uključujući i ljuti čips, u određenim okolnostima može biti i smrtonosna.

- Moguće je da konzumacija takvog čipsa s ekstremno visokom koncentracijom kapsaicina uzrokuje smrt. To ovisi o količini kapsaicina kojoj je osoba bila izložena, a u slučaju djeteta to može biti i mala količina, jer u visokim dozama kapsaicin može uzrokovati fatalnu aritmiju ili nepovratna oštećenja srca - upozorava prof. Chai, javlja portal Živim.

Što ako imate reakciju

Ako imate ozbiljne simptome nakon konzumiranja ljute hrane, odmah potražite liječničku pomoć, no ako ste pojeli samo malu količinu previše ljutog i osjećate neugodu u trbuhu i žarenje u ustima, ne pokušavajte to ublažiti vodom. Voda neće smanjiti osjećaj boli, već će ga samo proširiti. Dr. Capin savjetuje da posegnete za kruhom, limunadom ili mlijekom. Kapsaicin je alkalna molekula pa kiselina (poput limunade, soka od naranče ili rajčice) može neutralizirati njezinu aktivnost. Protein kazein prisutan u mlijeku pomaže u razgradnji kapsaicina i ublažava njegovo djelovanje, a ugljikohidrati poput kruha stvaraju prirodnu barijeru između kapsaicina i sluznice, apsorbiraju dio progutane tvari te tako ublažavaju eventualne nuspojave konzumacije.